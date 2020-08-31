Гонщик "Астаны" одержал победу на итальянской однодневной гонке "Мемориал Марко Пантани"

Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email Материал добавлен в избранное Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Укажите корректный счёт
Закрыть (Esc)
Сохранить Недостаточно средств Вы достигли лимита трансферов Вы превысили лимит трансферов Вы превысили лимит игроков Вы достигли лимита игроков Максимум игроков данной позиции уже достигнут Трансфер отклонён, т.к. не выполнен минимум другой позиции Максимум игроков одного клуба уже достигнут Вы достигли лимита покупок млрд млн тыс Вы достигли лимита продаж Купить Продать Назначить капитаном Назначьте капитана команды. Щёлкните на игроке чтобы вызвать меню. Использовано трансферов: opening из closing.\n Остаток бюджета: € budget \n После сохранения трансферы будут доступны только в следующем туре.\n Вы уверены, что эффективно использовали ресурсы и собрали состав своей мечты?
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения Сфокусировать Нажмите для отмены Обтекание картинки Слева Справа Нет Удалить Удалить объект?
Офис Vesti.kz Живи спортом! Укажите, что вы ищете Информация о компании
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения
Место
Спасибо за Ваш комментарий! Вставьте текст...
Қазақша Табло Новость дня! Угадай и выиграй кепку GGG!
Футбол Хоккей Бокс Теннис Единоборства Атлетика Киберспорт Олимпиада-2020 Конференции Другие Еще
Велокоманда "Астана" Тур де Франс Джиро д’Италия Вуэльта Казахстан (велоспорт)
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Гонщик "Астаны" одержал победу на итальянской однодневной гонке "Мемориал Марко Пантани"

Дистанция включала тройное прохождение подъема Монтевеккьо.

Гонщик "Астаны" одержал победу на итальянской однодневной гонке "Мемориал Марко Пантани"
Фабио Феллине. Фото: astanaproteam.kz
Новости спорта Велоспорт Велокоманда "Астана"
0
Гонщик казахстанской велокоманды "Астана" Фабио Феллине одержал победу на итальянской однодневной гонке "Мемориал Марко Пантани", которая прошла в Чезенатико, сообщает пресс-служба клуба.

Семнадцатая однодневка "Мемориал Марко Пантани" стартовала в Кастрокаро Терме и после 199 километров финишировала в Чезенатико. Дистанция включала тройное прохождение подъема Монтевеккьо, а также несколько финальных кругов по городу.

"Что я могу сказать, это такое облегчение – одержать эту победу. Мой последний успех был уже достаточно давно, так что я счастлив выиграть сегодня. Хочу поблагодарить мою команду за отличную работу, которую проделали ребята, вывезя меня на хорошую позицию для спринта. День получился трудным и длинным, но мы очень хорошо работали вместе, держа гонку под контролем. Ближе к финалу ребята вывезли меня вперед на хорошую позицию, после чего я уже ждал идеального момента для того, чтобы начать спринт. Я очень доволен результатом, он доказывает, что вся проделанная в последние месяцы работа была не зря", - сказал Фабио Феллине.

 

Подписывайтесь на наш Telegram >>> и следите за самыми интересными новостями спорта, а также самыми крутыми матчами и голами прямо в своем телефоне

Поделиться в соц. сетях:
Метки:
Астана велокоманда Италия

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня
07:54
Велоспорт

Гонщик "Астаны" одержал победу на итальянской однодневной гонке "Мемориал Марко Пантани"
18 августа
21:51
Велоспорт

Гонщик "Астаны" выиграл однодневку в Италии
16 августа
07:59
Велоспорт

"Это великолепно!". Капитан "Астаны" Фульсанг выиграл "Тур Ломбардии"
9 августа
10:06
Велоспорт

Капитан "Астаны" Якоб Фульсанг стал вторым на этапе "Тура Польши"
7 августа
09:33
Велоспорт

"Это просто фантастика!". Новичок "Астаны" прокомментировал победу на однодневке во Франции
6 августа
23:36
Велоспорт

"Астана" выиграла гонку во Франции
2 августа
09:18
Велоспорт

"Очень сильно повлияла жара". Капитан "Астаны" - о пятом месте на первой гонке после пандемии
19 июля
23:55
Велоспорт

Якоб Фульсанг задумался об уходе из "Астаны"
12 июня
19:06
Велоспорт

"Астана" объявила о первых сборах и капитанах на главные гонки
24 мая
20:10
Велоспорт

"Будут большие сюрпризы - народ засиделся дома". Винокуров - о возвращении "Астаны" после карантина, новом календаре гонок и зарплатах
19 мая
23:12
Велоспорт

Опубликован новый календарь UCI с участием велокоманды "Астана"
12 мая
21:41
Велоспорт

"Если гонки не возобновятся, то мы исчезнем". Винокуров - о новом календаре, "Тур де Франс" и Фульсанге
9 мая
23:35
Велоспорт

Велокоманда "Астана" выиграла виртуальную гонку "Джиро д’Италия-2020"
28 апреля
14:50
Велоспорт

"Почему бы не выиграть "Тур де Франс"?". Винокуров рассказал о своем преемнике в Казахстане
28 апреля
11:20
Велоспорт

Велогонка "Тур Алматы" в 2020 году отменена
25 апреля
22:55
Велоспорт

Жизнь в карантине, зарплаты в велоспорте и прошлое каратиста. Велогонщик "Астаны" Луценко - в прямом эфире Vesti.kz
24 апреля
23:53
Велоспорт

"Спорт на данный момент не очень важен". Лидер сборной Казахстана высказался о переносе Олимпиады
24 апреля
23:13
Велоспорт

Луценко из "Астаны" рассказал о зарплатах в велоспорте
24 апреля
16:07
Велоспорт

Прямой эфир на Vesti.kz: звезда казахстанского велоспорта ответит на вопросы
23 апреля
10:25
Велоспорт

Последняя возможность задать вопрос лучшему казахстанскому гонщику Алексею Луценко
19 апреля
07:42
Велоспорт

Казахстанский гонщик "Астаны" выиграл первый этап "Джиро д'Италия"
15 апреля
18:15
Велоспорт

Организаторы назвали новые даты "Тур де Франс", "Джиро" и "Вуэльты" с участием "Астаны"
2 апреля
17:16
Велоспорт

Гонщик "Астаны" стал волонтером и на велосипеде в Италии развозит еду и лекарства нуждающимся
2 апреля
15:49
Велоспорт

Велокоманда "Астана" сократила зарплаты на период отсутствия гонок
12 марта
15:51
Олимпиада

Как в Казахстане будут распределяться лицензии на Олимпиаду-2020 в велоспорте на треке
9 марта
23:15
Велоспорт

В велокоманде "Астана" прокомментировали информацию по задержке зарплат
5 марта
15:35
Велоспорт

Велокоманда "Астана" снялась с гонок из-за коронавируса
28 февраля 2020
12:25
Велоспорт

Велогонка с участием казахстанца Луценко и "Астаны" в ОАЭ отменена из-за коронавируса среди участников
28 февраля 2020
09:00
Велоспорт

Упал без сил, будучи опустошенным - Луценко о втором месте на этапе "Тура ОАЭ"
25 февраля 2020
22:00
Велоспорт

Луценко финишировал третьим на этапе "Тура ОАЭ"
23 февраля 2020
10:13
Велоспорт

Видео победы Лопеса из "Астаны" на этапе "Волты Алгарве"
20 сентября 2019
12:37
Велоспорт

Видео победы Алексея Луценко на гонке в Италии
10 мая 2019
23:58
Велоспорт

Влог "Джиро"-2019 от велокоманды "Астана". Презентация и тренировка
25 июля 2018
22:57
Велоспорт

Иван Ургант - в гостях у "Астаны" на "Тур де Франс"
15 февраля 2018
12:53
Велоспорт

История любви: гонщик и его велосипед
8 декабря 2017
22:45
Велоспорт

Фото с презентации велокоманды "Астана" перед новым сезоном
13 августа 2017
09:55
Велоспорт

Фоторепортаж: Звезды мирового велоспорта приняли участие в "Туре EXPO"
26 июля 2017
16:23
Велоспорт

"Астана" на "Тур де Франс". За кадром
12 декабря 2015
23:36
Велоспорт

Фоторепортаж с презентации велокоманды "Астана"
© 2008 - 2020 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
Спорт
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2020 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus
Яндекс.Метрика