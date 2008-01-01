Гонщик "Астаны" выиграл однодневку в Италии

Она проводится с 1909 года.

Александр Власов. Фото: велокоманда "Астана"©
Новости спорта Велоспорт Велокоманда "Астана"
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Сегодня 21:51
Российский гонщик "Астаны" Александр Власов победил на однодневной велогонке "Джиро д'Эмилия", передает корреспондент Vesti.kz.

Он быстрее всех преодолел дистанцию в 199,7 километров. Второе место занял португалец Жоау Алмейда из Deceuninck-Quick Step, третье - итальянец Диего Улисси из UAE, а пятым финишировал датский капитан "Астаны" Якоб Фульсанг.

"Джиро д'Эмилия" проводится с 1909 года в провинции Эмилия-Романья - маршрут начинается и заканчивается в Болонье. Ранее на ней не побеждали представители "Атаны". Гонка считается одной из самых престижных в Италии, а с с 2005 года входит в календарь Европейского тура UCI. 

Ранее Власов выиграл однодневку "Мон Ванту Челлендж" во Франции. Этот сезон - первый в "Астане" для 24-летнего россиянина, который до этого выступал за Gazprom Rus-Velo.
Метки:
Астана велокоманда Италия
Велоспорт Велокоманда "Астана"
0
Сегодня 21:51
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