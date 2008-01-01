Гонщик "Астаны" выиграл однодневку в Италии

Российский гонщик "Астаны" Александр Власов
победил на однодневной велогонке "Джиро д'Эмилия
", передает корреспондент Vesti.kz
.
Он быстрее всех преодолел дистанцию в 199,7 километров. Второе место занял португалец Жоау Алмейда
из Deceuninck-Quick Step, третье - итальянец Диего Улисси
из UAE, а пятым финишировал датский капитан "Астаны" Якоб Фульсанг
.
"Джиро д'Эмилия" проводится с 1909 года в провинции Эмилия-Романья - маршрут начинается и заканчивается в Болонье. Ранее на ней не побеждали представители "Атаны". Гонка считается одной из самых престижных в Италии, а с с 2005 года входит в календарь Европейского тура UCI.
Ранее Власов выиграл
однодневку "Мон Ванту Челлендж" во Франции. Этот сезон - первый в "Астане" для 24-летнего россиянина, который до этого выступал за Gazprom Rus-Velo.