Капитан "Астаны" Якоб Фульсанг стал вторым на этапе "Тура Польши"

На веломногодневке "Тур Польши" прошел ключевой горный этап, который оказал серьезное влияние на расстановку сил в общем зачете, сообщается на сайте "Астаны". Капитан казахстанской команды Якоб Фульсанг занял второе место, уступив победителю и новому лидеру Ремко Эвенепулу из Deceuninck-Quick Step.

Традиционно королевский этап "Тура Польши" прошел в Буковине и составил 153 километра. Решающий момент в гонке произошел за 50 километров до финиша, когда сольную атаку предпринял Эвенепул. Фульсанг сделал все возможное для того, чтобы догнать лидера, но переложиться к нему не получилось. В итоге капитан казахстанской команды финишировал на втором месте, проиграв победителю этапа чуть больше полутора минут.

"Что ж, не могу сказать, что я очень доволен своим вторым местом, потому что я хотел побороться за победу на этом этапе. Но, к сожалению, когда Ремко атаковал, никто не хотел организовать слаженную работу в нашей группе, так что было очень трудно преследовать его одному.

Но, в любом случае, снимаю шляпу перед Ремко, красивая победа молодого и очень сильного гонщика. Что касается нашей тактики, то мы хотели подождать до последнего крутого подъема. Так как я хорошо себя чувствовал сегодня, в первый раз попробовал атаковать раньше, но та атака была нейтрализована.

Так или иначе, а здорово вновь вернуться в гонки, после "Тура Польши" у меня будет еще несколько стартов, после чего последует небольшой перерыв", - прокомментировал Фульсанг.

"Конечно, мы хотели выиграть сегодня, но Ремко оказался сильнее остальных. Якоб попробовал закрыть просвет, но никто не хотел сотрудничать, так что это было трудно. Но и второе место - это хороший результат, и даже если нашей целью была победа, мы можем быть довольны сегодняшним днем, - добавил спортивный директор "Астаны" Бруно Ченьялта.

В генеральной классификации перед последним этапом Фульсанг идет вторым, уступая Эвенепулу одну минуту и 52 секунды.