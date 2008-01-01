"Это просто фантастика!". Новичок "Астаны" прокомментировал победу на однодневке во Франции

Гонщик "Астаны" Александр Власов прокомментировал свою победу на горе Мон Ванту во Франции, где прошла однодневная гонка "Мон Ванту Челлендж", сообщается на сайте казахстанской велокоманды.

24-летний Власов проводит первый сезон в "Астане". Он назвал фантастическим свой результат.

"Я безумно счастлив победить на этой знаменитой горе! Это просто фантастика! Моя команда сегодня проделала огромную работу с самого начала гонки, и в финале я уже выложился на все сто процентов.

Когда я увидел, что другие гонщики начинают уставать, я решил атаковать и попробовать свои силы. Затем, когда я увидел, что у меня на колесе никого нет, это дало мне дополнительную мотивацию, и я смог довести свою атаку до финиша. Это очень большая победа для меня! Я доволен своей нынешней формой", - сказал Власов.