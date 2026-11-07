Рахмонов выступит на первом турнире UFC в Казахстане? Сделано заявление

Авторитетный эксперт ММА Асланбек Бадаев высказался о затянувшемся простое казахстанского файтера UFC Шавката Рахмонова (19-0). Он не исключает, что непобеждённый атлет готовится к своему возвращению на домашнем турнире в Казахстане, передают Vesti.kz.

"Что вообще происходит с карьерой Шавката? Он, по-моему, уже больше двух лет не дерётся (на самом деле 1 год и 11 месяцев - Прим. ред), неоднократная травма колена. Вернётся ли он, или нет?

Вроде тренируется, вроде даже борется. Возможно, в 2027 году в Казахстане пройдёт турнир UFC. Дана Уайт говорил, что они вернутся даже скорее, чем мы думаем. Возможно, он (Шавкат) готовится с прицелом на этот турнир. Главная звезда страны, возможно, выступит там. А возможно, что просто долечивает свою травму.

В любом случае, очень много времени, конечно, Шавкат потерял. Но, согласитесь, о нём очень много разговоров, даже если он не дерётся? То есть он ещё актуален. Поэтому возвращение, одна победа и он будет в обойме. И тот же Делла Маддалена, мне кажется, - идеальный соперник для того, чтобы вернуться и победить. Он находится на спаде, и в принципе с ним можно разобраться", - сказал Бадаев в своём Telegram-канале.