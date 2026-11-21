Сегодня, 21 ноября, состоится бойцовский турнир UFC в Дохе (Катар) с участием двух казахстанцев. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о прямой трансляции ивента.

Второй в истории турнир UFC в Катаре начнётся сегодня, в 20:00 по казахстанскому времени. Всего запланировано проведение 12 поединков. Главный кард стартует в 23:00.



В предварительном карде вторым по счёту выступит казахстанец Дияр Нургожай (12-2), чьим соперником станет американец Алик Лоренц (8-2).

Казахстанский комментатор Арман Абдрахманов поделился своим прогнозом на этот поединок.

А вторым в главном карде в октагон выйдет ещё один казахстанец(24-3), которого ждёт битва с японцем(36-6-0-1).

Шансы на победу в этом бою проанализировал отечественный эксперт Исатай Мадиев.

Телеканал Setanta Sports 2 покажет главный кард ивента (начало - в 23:00), а целиком турнир можно будет посмотреть только на UFC Fight Pass . Полный кард UFC Qatar со списком боёв доступен ниже:

Два казаха на турнире UFC Qatar: во сколько их поединки и где смотреть прямую трансляцию?