Грузинский боец ММА Гига Чикадзе (15-7) больше не является представителем UFC. В последних четырёх поединках он потерпел четыре поражения, передают Vesti.kz.

О том, что 38-летний Чикадзе больше не является бойцом UFC, сообщил инсайдер Real Kevin.

Свой последний бой в промоушене Чикадзе провёл в сентябре, проиграв Жоандерсону Брито нокаутом в первом раунде.

Неделю назад Чикадзе также выступил на турнире RAF по вольной борьбе, где досрочно уступил экс-звезде UFC из Дагестана (Россия) Забиту Магомедшарипову.

Отметим, что Чикадзе выступал в UFC с 2019 года. В первых семи поединках он одержал семь побед. Всего в американской лиге у него восемь побед и пять поражений.

Прямая трансляция турнира UFC с поединками двух казахов