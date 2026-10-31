Фанатов Ислама Махачева упрекнули в лицемерии

Чемпион UFC в наилегчайшем весе Джошуа Ван поддержал Ислама Махачева на фоне критики из-за отказа от боя с бразильцем Карлосом Пратесом, передают Vesti.kz.

Американский боец считает, что российский обладатель титула в полусреднем дивизионе уже доказал всё необходимое в карьере.

"Ислам сделал в спорте всё, что необходимо. Какой вообще смысл продолжать драться? То, как люди переходят от того, чтобы называть его величайшим после победы над Иэном Гэрри до нынешних нападок — это просто нечто невероятное, мужик", - цитирует Вана аккаунт Home of Fight в социальной сети X.

Ранее стало известно, что Махачеву предлагали провести поединок с Пратесом на турнире UFC 336, который запланирован на 30 января 2027 года в Торонто (Канада). Однако россиянин не согласился на этот вариант и предложил организовать бой бразильца с американцем Майклом Моралесом.

Напомним, Пратес занимает второе место в рейтинге полусреднего дивизиона UFC. Сам Махачев является действующим чемпионом этой весовой категории.