Чемпиона мира по плаванию отстранили до конца года из-за супружеской измены

Федерация плавания Японии отстранила четырехкратного чемпиона мира Дайю Сэто
до конца года за внебрачную связь, сообщает "Р-Спорт
".
В ноябре Сэто был пойман на измене своей супруге, после чего разразился скандал, а сам спортсмен был вынужден покинуть пост капитана сборной Японии. Кроме того, ряд спонсоров разорвал с пловцом контракты.
Во вторник состоялось заседание руководства Федерации плавания Японии, по итогам которого Сэто был дисквалифицирован до конца года. При этом спортсмен получит право выступить на домашних Олимпийских играх, которые пройдут в Токио летом 2021 года.
Сэто является действующим чемпионом мира на дистанциях 200 и 400 метров комплексом, а также бронзовым призером Олимпиады в Рио-де-Жанейро (400 комплекс).