Видео полного боя с победой и нокдауном казахстанца на ЧМ-2023 по боксу

Казахстанский боксер Нурканат Райыс, выступающий в весе до 75 килограммов, вышел в 1/8 финала чемпионата мира-2023 в Ташкенте (Узбекистан), передают Vesti.kz.
В 1/16 финала он победил доминиканца Дельгадо де лос Сантоса. Хотя в первом раунде казахстанцу отсчитали нокдаун, что не помешало ему завершить бой в свою пользу.
Следующим соперником Райыса станет бразилец Вандерлей Перейра.
Видео полного поединка:
Сегодня, 7 мая, в вечерней сессии выступит еще Камшыбек Кункабаев (свыше 92 килограммов). Ему будет противостоять Мохаммед Млайес из Сирии.
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