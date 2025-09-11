Рзагром состоялся в бою казахстанца против олимпийского чемпиона из Узбекистана

Казахстанский боксёр Бибарыс Жексен провёл четвертьфинальный поединок на чемпионате мира-2025, проходящего в Ливерпуле (Англия), передают Vesti.kz.

Его соперником в весовой категории до 60 килограммов стал чемпион прошлогодней парижской Олимпиады Абдумалик Халоков из Узбекистана.

Первая трёхминутка осталась за соперником казахстанца - 5:0. Второй отрезок судьи вновь отдали Халокову. Третий раунд узбекистанец провёл "на ногах", не став рисковать, обеспечив себе победу.

Таким образом, Халоков выходит в полуфинал, гарантировав бронзовую медаль турнира. Жексен, в свою очередь, останавливается на стадии 1/4-й.

Ранее сегодня, 10 сентября, Виктория Графеева уверенно переиграла Ситору Турдибекову из Узбекистана, Елдана Талипова остановила новозеландку Селин Даниэль, Махмуд Сабырхан взял верх над японцем Руи Ямагучи. Также победы одержали Торехан Сабырхан, Алуа Балкибекова и Аида Абикеева, которая обыграла турчанку Бусеназ Сюрменели.

При этом не обошлось без поражений. Нурбек Оралбай уступил Жавохиру Умматалиеву, Сагындык Тогамбай проиграл Турабеку Хабибуллаеву (оба из Узбекистана), Карина Ибрагимова не справилась с Юлией Шереметой из Польши, а Гульсая Ержан уступила австралийке Есете Флинт.

Позже на ринг выйдут ещё два представителя Казахстана. Полный список пар и расписание боёв доступны по ссылке.