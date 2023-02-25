Казахстан с нокдауном выиграл битву у Узбекистана за медаль малого ЧМ по боксу

Новости спорта Бокс Любительский бокс
Сегодня 00:11
©Olympic.kz

Казахстанский боксер Нурканат Райыс, выступающий в весовой категории до 75 килограммов, прошел Алохона Абдуллаева в четвертьфинале Кубка Странджа, который еще называют малым чемпионатом мира, сообщает корреспондент Vesti.kz.

При этом Райыс в третьем раунде оказался в нокдауне, что не отразилось на итоговом решении судей.

Таким образом Нурканат обеспечил себе как минимум бронзовую медаль турнира. Ранее гарантировал себе награду другой представитель сборной Казахстана Оразбек Асылкулов.

Сегодня бой за выход в полуфинал проведет еще Бекзад Нурдаулетов (до 80 килограммов), его соперником выступит Жасурбек Юлдошев из Узбекистана.

 

 

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Метки:
Кубок Странджа Болгария Сборная Казахстана по боксу Райыс Нурканат
Новости
Вчера , 23:13
Любительский бокс
Казахстанский боксер устроил махач с узбеком и выиграл медаль малого ЧМ по боксу
Вчера , 14:15
Любительский бокс
Стало известно, почему не состоялась принципиальная дуэль Казахстана и Узбекистана на малом ЧМ
Вчера , 07:55
Любительский бокс
Три битвы с Узбекистаном. Прямая трансляция поединков казахстанцев на малом ЧМ по боксу
Вчера , 01:16
Любительский бокс
Два поражения от узбеков и отказ лидера. Казахстан остался ни с чем в первый медальный день малого ЧМ по боксу
Вчера , 00:59
Любительский бокс
Еще один казахстанский боксер проиграл узбеку в бою за медаль малого ЧМ
Вчера , 00:34
Любительский бокс
Принципиальная битва не состоялась. Кункабаев снялся с боя против узбека Джалолова на малом ЧМ по боксу
Вчера , 00:10
Любительский бокс
Казахстанский боксер проиграл узбеку в бою за выход в полуфинал малого ЧМ
23 февраля, 23:25
Любительский бокс
Как казахстанский боксер побил главную сенсацию малого ЧМ по боксу. Видео
23 февраля, 23:05
Любительский бокс
Видео полного боя с дисквалификацией казахстанца на малом ЧМ по боксу
23 февраля, 22:41
Любительский бокс
Видео мощной победы, или как чемпион мира из Казахстана с триумфом вернулся после Олимпиады
© 2008 - 2023 ТОО «EML»