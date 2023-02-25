Казахстан с нокдауном выиграл битву у Узбекистана за медаль малого ЧМ по боксу

Казахстанский боксер Нурканат Райыс, выступающий в весовой категории до 75 килограммов, прошел Алохона Абдуллаева в четвертьфинале Кубка Странджа, который еще называют малым чемпионатом мира, сообщает корреспондент Vesti.kz.

При этом Райыс в третьем раунде оказался в нокдауне, что не отразилось на итоговом решении судей.

Таким образом Нурканат обеспечил себе как минимум бронзовую медаль турнира. Ранее гарантировал себе награду другой представитель сборной Казахстана Оразбек Асылкулов.

Сегодня бой за выход в полуфинал проведет еще Бекзад Нурдаулетов (до 80 килограммов), его соперником выступит Жасурбек Юлдошев из Узбекистана.