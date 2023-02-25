Казахстан с нокдауном выиграл битву у Узбекистана за медаль малого ЧМ по боксу

Казахстанский боксер Нурканат Райыс, выступающий в весовой категории до 75 килограммов, прошел Алохона Абдуллаева в четвертьфинале Кубка Странджа, который еще называют малым чемпионатом мира, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Таким образом Райыс обеспечил себе как минимум бронзовую медаль турнира. Ранее награду себе также гарантировал другой представитель сборной Казахстана Оразбек Асылкулов.

Сегодня бою за выход в полуфинал проведет еще Бекзад Нурдаулетов (до 80 килограммов), его соперником выступит Жасурбек Юлдошев из Узбекистана.

По пути Головкина и Алимханулы. Топ-5 казахстанцев-претендентов на чемпионский пояс