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Близкий разгром, рассечение, и шоковое решение: как Казахстан лишился победы на Кубке мира

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Близкий разгром, рассечение, и шоковое решение: как Казахстан лишился победы на Кубке мира ©instagram.com/boxingkazakhstan/

Казахстанский боксер Аблайхан Жусупов неожиданно покинул этап Кубка мира по боксу в Астане, несмотря на уверенное преимущество в поединке, сообщают Vesti.kz. В весовой категории до 70 килограммов он провел два раунда против кыргызстанца Алмаза Орозбекова и по очкам шел вперед. Однако все изменилось в один момент.

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Казахстанский боксер Аблайхан Жусупов неожиданно покинул этап Кубка мира по боксу в Астане, несмотря на уверенное преимущество в поединке, сообщают Vesti.kz. В весовой категории до 70 килограммов он провел два раунда против кыргызстанца Алмаза Орозбекова и по очкам шел вперед. Однако все изменилось в один момент.

Во время перерыва между раундами у Жусупова открылась сечка, и медики вмешались. После консультации врачей и судей поединок был остановлен. В итоге арбитры отдали победу сопернику, сославшись на регламент.

Журналисты Tengri Sport обратились за разъяснением в Казахстанскую федерацию бокса. Там объяснили: при повторном обращении к врачу, даже при лидировании по очкам, бой считается завершенным, а победа присуждается сопернику.

"Абылайхан Жусупов в первом раунде сразился с Алмазом Оразбековым из Кыргызстана. Наш соотечественник выиграл первые два раунда. Однако в третьем раунде Абылайхан Жусупов получил травму века, и бой пришлось остановить. Позже единогласным решением судей Алмаз Оразбеков из Кыргызстана вышел в следующий раунд. А для Абылайхана Жусупова Кубок мира закончился", - пишет пресс-служба федерации бокса Казахстана.


Корреспондент Tengri Sport обратился за комментарием в Казахстанскую федерацию бокса. В организации прояснили ситуацию, подчеркнув, что судьи действовали строго по регламенту: если боксер обращается за медицинской помощью более одного раза, победа автоматически присуждается его сопернику.

"При первом подходе к врачу, если врач не разрешает продолжение боя, то победа отдается тому, кто ведет по очкам на этот момент. Если подходят к врачу во второй или более раз, победа присуждается оппоненту решением RSC-I (снят врачом)", - ответили в федерации корреспонденту Tengri Sport.


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