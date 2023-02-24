Три битвы с Узбекистаном. Прямая трансляция поединков малого ЧМ по боксу

Сегодня, 24 февраля на международном турнире Кубок Странджа, который еще называют малым чемпионатом мира по боксу, пройдут очередные бои, сообщает корреспондент Vesti.kz.

От Казахстана на ринг выдут три боксера. Они выступят на стадии 1/4 финала. Все бои с участием казахстанцев пройдут в вечерней сессии, которая начнется в 22:00 по времени Астаны.

Примечательно, что соперниками казахстанцев будут исключительно боксеры из Узбекистана. Так Оразбек Асылкулов, выступающий в весовой категории до 57 килограмм встретится с Абдумаликом Халоковым. Бой в пятой паре пройдет на ринге B.

Также на ринге B отношения выяснят Нурканат Райыс и Алохон Абдуллаев. Поединок в весовой категории до 75 килограмм будет девятым по счету в этой сессии.

Наконец Бекзад Нурдаулетов (до 80 кг) встретится с Жасурбеком Юлдошевым. Поединок в 12-й паре пройдет на ринге A.

Ссылка на прямую трансляцию будет доступна ближе к событию.

Напомним, что накануне четыре представителя Казахстана Ернур Кайрат (до 48 кг), Темирхан Тезек (67 кг), Камшыбек Кункабаев (свыше 92 кг) и Бекзат Танатар (86 кг) не смогли преодолеть четвертьфинальную стадию и лишились возможности побороться за медали. Причем у троих из четырех в соперниках были представители сборной Узбекистана.

Так, Тезек проиграл Бехзоду Хамидову, Танатар всухую уступил Шохжахону Абдуллаеву, а лидер сборной Казахстана Кункабаев по неизвестным причинам не вышел на принципиальный бой с олимпийским чемпионом Баходиром Джалоловым.

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