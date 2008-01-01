Новые звезды, или на кого нужно обратить внимание в казахстанском боксе

Сборная Казахстана по боксу
может измениться на десять процентов, то есть, заменят трех-четырех спортсменов из пары десятков конкурентов за лидерство в национальной команде. Серьезное обновление состава можно ожидать после Олимпиады
в Японии. Подробнее - в материале корреспондента Vesti.kz
.
Тренерский штаб сборной определил для себя восемь кандидатов на участие в Олимпиаде, и все они пробились на японский турнир. На ЧРК-2020 просматривался ближайший резерв для основного состава и некоторые боксеры привлекли внимание. Конечно, наше мнение субъективное, ведь мы судим о выступление по зрелищности и интересу зрителей.
На первую строчку мы поставим 19-летнего Махмуда Сабырхана
. Легковес не только выиграл "золото" в Шымкенте, а сделал это в эффектном атакующем стиле. В молодежном боксе он добился определенных успехов, а теперь готов повторить результаты среди взрослых. Сабырхан показывает на ринге то, чего порой не хватает боксу в плане зрелищности. Под его напором не устояли даже первые номера национальной команды.
Настоящий звездопад ожидает Казахстан в полутяжелом и тяжелом дивизионах. Братья Айбек
и Нурбек Оралбай
, Сагындык Тогамбай
и некоторые другие молодые боксеры готовятся, чтобы выйти на первые роли. Естественно, всем места не хватит. Но если Василий Левит
может найти другое направление для продолжения карьеры, то Бекзад Нурдаулетов
, другой лидер дивизиона, скорее всего, останется в олимпийском боксе, ведь он сам еще молод. Если не выиграет Олимпиаду.
Ждут изменения супертяжелый вес. Камшыбек Кункабаев
не только мечтает о "золоте" олимпийского турнира, но уже попробовал себя в профи. Капитан национальной команды выглядит недосягаемым для молодых конкурентов, ведь тут такой вес, что боксеры раскрываются чаще в зрелом возрасте. ЧРК показал, что ближе других Айболды Дауренулы
и Дамир Тойбай
.
Есть и другие медалисты различных молодежных состязаний. Это Ермахан Жакпеков
, Талгат Сырымбетов
, Бейбарыс Жексен
и еще группа кандидатов, но всех обошел 18-летний Даниял Сабит
. Дебютант взрослых турниров победил в уже неолимпийском весе, ведь программу Игр сократили до восьми категорий, но выиграл финал у самого титулованного легковеса страны Темиртаса Жусупова
.
Если некоторые из перечисленных боксеров смогут закрепиться в национальной сборной, то под давлением окажутся не только ветераны первой команды, но и 21-23-летние лидеры в других дивизионах. Дебютанты сборной Казахстана станут интересной сменой для боксеров, которые готовы сменить профиль деятельности.
Неожиданности от молодых талантов и дуэли сборников. Кто привлек внимание на ЧРК-2020 в Шымкенте