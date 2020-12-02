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Новые звезды, или на кого нужно обратить внимание в казахстанском боксе

Жесткая конкуренция ожидает в тяжелых весах.

Новые звезды, или на кого нужно обратить внимание в казахстанском боксе
Даниял Сабит. Фото: с сайта olympic.kz©
Новости спорта Бокс Любительский бокс
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Сборная Казахстана по боксу может измениться на десять процентов, то есть, заменят трех-четырех спортсменов из пары десятков конкурентов за лидерство в национальной команде. Серьезное обновление состава можно ожидать после Олимпиады в Японии. Подробнее - в материале корреспондента Vesti.kz.

Тренерский штаб сборной определил для себя восемь кандидатов на участие в Олимпиаде, и все они пробились на японский турнир. На ЧРК-2020 просматривался ближайший резерв для основного состава и некоторые боксеры привлекли внимание. Конечно, наше мнение субъективное, ведь мы судим о выступление по зрелищности и интересу зрителей.

На первую строчку мы поставим 19-летнего Махмуда Сабырхана. Легковес не только выиграл "золото" в Шымкенте, а сделал это в эффектном атакующем стиле. В молодежном боксе он добился определенных успехов, а теперь готов повторить результаты среди взрослых. Сабырхан показывает на ринге то, чего порой не хватает боксу в плане зрелищности. Под его напором не устояли даже первые номера национальной команды.



Настоящий звездопад ожидает Казахстан в полутяжелом и тяжелом дивизионах. Братья Айбек и Нурбек Оралбай, Сагындык Тогамбай и некоторые другие молодые боксеры готовятся, чтобы выйти на первые роли. Естественно, всем места не хватит. Но если Василий Левит может найти другое направление для продолжения карьеры, то Бекзад Нурдаулетов, другой лидер дивизиона, скорее всего, останется в олимпийском боксе, ведь он сам еще молод. Если не выиграет Олимпиаду.

Ждут изменения супертяжелый вес. Камшыбек Кункабаев не только мечтает о "золоте" олимпийского турнира, но уже попробовал себя в профи. Капитан национальной команды выглядит недосягаемым для молодых конкурентов, ведь тут такой вес, что боксеры раскрываются чаще в зрелом возрасте. ЧРК показал, что ближе других Айболды Дауренулы и Дамир Тойбай.

Есть и другие медалисты различных молодежных состязаний. Это Ермахан Жакпеков, Талгат Сырымбетов, Бейбарыс Жексен и еще группа кандидатов, но всех обошел 18-летний Даниял Сабит. Дебютант взрослых турниров победил в уже неолимпийском весе, ведь программу Игр сократили до восьми категорий, но выиграл финал у самого титулованного легковеса страны Темиртаса Жусупова.



Если некоторые из перечисленных боксеров смогут закрепиться в национальной сборной, то под давлением окажутся не только ветераны первой команды, но и 21-23-летние лидеры в других дивизионах. Дебютанты сборной Казахстана станут интересной сменой для боксеров, которые готовы сменить профиль деятельности.

Неожиданности от молодых талантов и дуэли сборников. Кто привлек внимание на ЧРК-2020 в Шымкенте

 

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Метки:
Сборная Казахстана по боксу ЧРК по боксу Олимпиада-2020 Япония Кункабаев Камшыбек Левит Василий Нурдаулетов Бекзад

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