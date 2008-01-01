Определились все финалисты чемпионата Казахстана по боксу

Стали известны все финальные пары чемпионата Казахстана по боксу, проходящего в Шымкенте, сообщает корреспондент Vesti.kz.

У супертяжей за "золото" поборются капитан сборной кызылординец Камшыбек Кункабаев и представитель команды Туркестанской области Нурлан Сапарбай. Бронзовые награды в этом весе получают Дамир Тойбай и Айболды Дауренулы.

В весовой категории до 91 килограмма в финал вышли 19-летний Сагындык Тогамбай, чемпион Азии среди молодежи 2019 года, и 20-летний Айбек Оралбай, чемпион юношеской Олимпиады.

В финале до 81 килограмма на ринге сойдут два чемпиона мира - 22-летний Бекзад Нурдаулет, завоевавшие звание лучшего боксера в элитном взрослом дивизионе на чемпионате мира в Екатеринбурге в 2019 году, и Нурбек Оралбай, который становился чемпионом мира среди молодежи в 2018 году.

А вот Абильхан Аманкул без боя прошел в финал до 75 килограммов - в полуфинале Ермахан Жакпеков снялся с соревнований и получит "бронзу", где встретится с Нурканатом Райысом из Атырауской области.

Финальную пару в "казахском весе" (69 килограммов) составили карагандинец Абылайхан Жусупов и жамбылец Асланбек Шымбергенов.

В весе до 63 килограммов за звание лучше поспорят акмолинец Ерсултан Булат и Ертуган Зейнуллинов из Алматинской области. "Бронзу" ушла 34-летнему Закиру Сафиуллину, который из-за травмы отказался от полуфинального боя.

"Золото" в весе до 52 килограммов разыграют Сакен Бибосынов, обладатель путевки на Олимпиаду в Токио, и трехкратный чемпион Азии среди молодежи Махмуд Сабырхан.

Между тем, в категории до 60 килограммов выбыл фаворит - в полуфинале столичного боксера Ильяса Сулейменова, чемпиона Азиатских игр и вице-чемпиона Азии, вывел из дальнейшей борьбы 25-летний Бекнур Ожанов из Восточного Казахстана. В финале он встретится Саматали Толтаев.

В весе до 57 килограммов в финал прошли Серик Темиржанов и Оразбек Асылкулов, а до 49 - Темиртас Жусупов и Даниял Сабит.

У женщин финальные пары выглядят так:

до 48 килограммов: Алуа Балкибекова – Арайлым Марат

3 место - Роксана Гасымова, Жазира Уракбаева;

до 51: Ангелина Лукас – Назым Кызайбай

3 место - Жайна Шекербекова, Жансая Абдраимова;

до 54: Дина Жоламан – Балауса Муздиман

3 место - Даметкен Келимбет, Айгерим Ошакбай;

до 57: Владислава Кухта – Айжан Ходжабекова

3 место - Назым Ищанова, Сания Султанкызы;

до 60: Карина Ибрагимова – Римма Волосенко

3 место - Адина Калдыбай, Айдана Забынбекова

до 64: Милана Сафронова – Лаура Есенгельды

3 место - Жанна Серикова, Жансая Балтабекова;

до 69: Дарига Шакимова – Валентина Хальзова

3 место - Жасмин Кизатова, Балжан Аскар;

до 75: Надежда Рябец – Марина Вольнова

3 место - Арайлым Бегдильда, Асем Султанова;

до 81: Фариза Шолтай – Виолетта Князева

3 место - Эльдана Талипова, Гульсая Ержан;

81+: Дина Исламбекова – Ляззат Кунгейбаева

3 место - Альбина Вахитова, Валерия Аксенова.