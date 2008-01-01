Разгром от капитана и молодые претенденты. Определились медалисты чемпионата Казахстана по боксу

На чемпионате Казахстана по боксу
определены все участники полуфиналов, которые, как минимум, обеспечили себе бронзовые награды, передает корреспондент Vesti.kz
. Последними сильнейших определяли супертяжеловесы.
Помимо капитана сборной Казахстана Камшыбека Кункабаева
, который вышел
в следующий раунд первым из супертяжеловесов, квалифицировались некоторые молодые боксеры. Один из них - серебряный призер Юношеской Олимпиады Дамир Тойбай
- станет соперником для Кункабаева.
Другую пару составили Нуржан Бекзатов
и Нурлан Сапарбай
. 29-летний Бекзатов в сложном бою выиграл раздельным решением у 21-летнего проспекта Айболды Дауренулы
. Определился
соперник для чемпиона мира Бекзада Нурдаулетова
- им стал Бекболат Абдикерим
.
Продолжает
борьбу за победу в категории до 75 килограммов вице-чемпион мира Абильхан Аманкул
. Также определен
квартет сильнейших в "казахском" весе, а одним из ярчайших выступлений дня отметился
лидер "молодежки" Сабырхан Махмуд
.
Дневная сессия пятого дня ЧРК-2020
Свыше 91 килограмма
Камшыбек Кункабаев
- Мухамеджан Еркин - 5:0;
Ояз Мауленов - Дамир Тойбай
- 1:4;
Айболды Дауренулы - Нуржан Бекзатов
- 2:3;
Нурлан Сапарбай
- Нурдаулет Уланулы - 5:0.
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Добавим, что полуфинальные поединки во всех весовых категориях пройдут завтра, 28 ноября, а финалы - на следующий день.
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