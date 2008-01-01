Разгром от капитана и молодые претенденты. Определились медалисты чемпионата Казахстана по боксу

Полуфиналы и финалы пройдут 28-29 ноября.

Камшыбек Кункабаев. Фото Данияр Майлыбаев©
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Сегодня 20:45
На чемпионате Казахстана по боксу определены все участники полуфиналов, которые, как минимум, обеспечили себе бронзовые награды, передает корреспондент Vesti.kz. Последними сильнейших определяли супертяжеловесы. 

Помимо капитана сборной Казахстана Камшыбека Кункабаева, который вышел в следующий раунд первым из супертяжеловесов, квалифицировались некоторые молодые боксеры. Один из них - серебряный призер Юношеской Олимпиады Дамир Тойбай - станет соперником для Кункабаева.

Другую пару составили Нуржан Бекзатов и Нурлан Сапарбай. 29-летний Бекзатов в сложном бою выиграл раздельным решением у 21-летнего проспекта Айболды ДауренулыОпределился соперник для чемпиона мира Бекзада Нурдаулетова - им стал Бекболат Абдикерим.

Продолжает борьбу за победу в категории до 75 килограммов вице-чемпион мира Абильхан Аманкул. Также определен квартет сильнейших в "казахском" весе, а одним из ярчайших выступлений дня отметился лидер "молодежки" Сабырхан Махмуд.

Дневная сессия пятого дня ЧРК-2020

Свыше 91 килограмма

Камшыбек Кункабаев - Мухамеджан Еркин - 5:0;
Ояз Мауленов - Дамир Тойбай - 1:4;
Айболды Дауренулы - Нуржан Бекзатов - 2:3;
Нурлан Сапарбай - Нурдаулет Уланулы - 5:0.

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Добавим, что полуфинальные поединки во всех весовых категориях пройдут завтра, 28 ноября, а финалы - на следующий день.

Чемпион мира по боксу Бекзад Нурдаулетов с победы дебютировал на ЧРК-2020
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Кункабаев Камшыбек ЧРК по боксу Сборная Казахстана по боксу Шымкент Олимпиада-2020 Япония Аманкул Абильхан Нурдаулетов Бекзад
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Сегодня 20:45
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