Капитан сборной Казахстана Кункабаев после дебюта на профи-ринге выиграл медаль ЧРК-2020

Досрочно вышел в полуфинал и победитель Юношеской Олимпиады.

Камшыбек Кункабаев. Фото Данияр Майлыбаев©
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Сегодня 20:02
Капитан сборной Казахстана и обладатель олимпийской лицензии Камшыбек Кункабаев с победы начал чемпионат страны по боксу, передает корреспондент Vesti.kz. Лидер команды впервые вышел на ринг в Шымкенте.

29-летний фаворит дивизиона в четвертьфинале выиграл у Мухамеджана Еркина и обеспечил себе, как минимум, бронзовую медаль национального турнира. Ранее Кункабаев дебютировал среди профессионалов.

Досрочно вышел в полуфинал победитель Юношеской Олимпиады Айбек Оралбай: поединок был остановлен за явным преимуществом. Прошел дальше и вице-чемпион МЧМ-2018 Сагындык Тогамбай.

Определился соперник для чемпиона мира Бекзада Нурдаулетова, который ранее квалифицировался в полуфинал. Им стал Бекболат Абдикерим.

Продолжает борьбу за общую победу в категории до 75 килограммов вице-чемпион мира Абильхан Аманкул.

Также назван квартет сильнейших в "казахском" весе, а одним из ярчайших выступлений дня отметился лидер "молодежки" Сабырхан Махмуд.

Дневная сессия пятого дня ЧРК-2020

До 81 килограмма

Бекзад Нурдаулетов - Амандык Манашев - 5:0;
Бекболат Абдикерим - Вадим Казаков;
Аят Маржикпаев - Бауыржан Байгошеков;
Нурбек Оралбай - Азамат Бектас - 5:0;

До 91 килограмма

Бекзат Кашкын - Айбек Оралбай - отказ от продолжения боя после первого раунда;
Михаил Коханчик - Нурлан Сабиров - 1:4;
Онталап Рахманов - Абзал Куттыбеков - 0:5;
Артем Пчеляков - Сагындык Тогамбай - 0:5;

Свыше 91 килограмма

Камшыбек Кункабаев - Мухамеджан Еркин - 5:0.

Новая звезда в боксе? 19-летний лидер "молодежки" выиграл третий бой после двух досрочных побед на ЧРК-2020

Добавим, что полуфинальные поединки во всех весовых категориях пройдут завтра, 28 ноября, а финалы - на следующий день.

Рассечение для фаворита и топ-квартет в "казахском" весе. Определены медалисты еще в трех категориях ЧРК-2020
Метки:
Кункабаев Камшыбек Олимпиада-2020 ЧРК по боксу Аманкул Абильхан Шымкент Нурдаулетов Бекзад Япония
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