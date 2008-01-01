Чемпион мира по боксу Бекзад Нурдаулетов с победы дебютировал на ЧРК-2020

Чемпион мира по боксу и обладатель олимпийской лицензии Бекзад Нурдаулетов успешно провел дебютный бой на ЧРК-2020, передает корреспондент Vesti.kz.



В четвертьфинале 22-летний фаворит турнира победил по очкам Амандыка Манашева и вышел в топ-4 первенства.



Определился соперник для вице-чемпиона мира Абильхана Аманкула. Им стал серебряный призер МЧМ-2018 Ермахан Жакпеков.



20-летний боксер отправил соперника в нокдаун уже в первом раунде, а затем с него сняли балл за нарушение правил. Потом уже сам Жакпеков оказался в нокдауне. Бой был остановлен из-за повреждения Ермахана, но его признали победителем.



Не смог пробиться в четверку сильнейших медалист ЧА-2017 Ерик Альжанов. Он единогласным решением судей уступил Аману Казангапову, который несколько боев провел среди профессионалов.



Ранее были выявлены полуфиналисты еще в шести весовых категориях.



Дневная сессия пятого дня ЧРК-2020



До 75 килограммов



Абильхан Аманкул - Бекзат Сабыр - остановка боя из-за повреждения;

Куандык Максут - Ермахан Жакпеков - остановка боя из-за повреждения;

Адилет Нугман - Нурканат Райыс - 0:5;

Аман Казангапов - Ерик Альжанов - 5:0.



До 81 килограмма



Бекзад Нурдаулетов - Амандык Манашев - 5:0.



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Добавим, что полуфинальные поединки во всех весовых категориях пройдут завтра, 28 ноября, а финалы - на следующий день.



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