Чемпион мира по боксу Бекзад Нурдаулетов с победы дебютировал на ЧРК-2020

Фаворит турнира боксировал за выход в полуфинал.

Бекзад Нурдаулетов. Фото Данияр Майлыбаев©
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Сегодня 18:09

Чемпион мира по боксу и обладатель олимпийской лицензии Бекзад Нурдаулетов успешно провел дебютный бой на ЧРК-2020, передает корреспондент Vesti.kz.

В четвертьфинале 22-летний фаворит турнира победил по очкам Амандыка Манашева и вышел в топ-4 первенства.

Определился соперник для вице-чемпиона мира Абильхана Аманкула. Им стал серебряный призер МЧМ-2018 Ермахан Жакпеков.

20-летний боксер отправил соперника в нокдаун уже в первом раунде, а затем с него сняли балл за нарушение правил. Потом уже сам Жакпеков оказался в нокдауне. Бой был остановлен из-за повреждения Ермахана, но его признали победителем. 

Не смог пробиться в четверку сильнейших медалист ЧА-2017 Ерик Альжанов. Он единогласным решением судей уступил Аману Казангапову, который несколько боев провел среди профессионалов.

Ранее были выявлены полуфиналисты еще в шести весовых категориях.

Дневная сессия пятого дня ЧРК-2020

До 75 килограммов

Абильхан Аманкул - Бекзат Сабыр - остановка боя из-за повреждения;
Куандык Максут - Ермахан Жакпеков - остановка боя из-за повреждения;
Адилет Нугман - Нурканат Райыс - 0:5;
Аман Казангапов - Ерик Альжанов - 5:0.

До 81 килограмма

Бекзад Нурдаулетов - Амандык Манашев - 5:0.

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Добавим, что полуфинальные поединки во всех весовых категориях пройдут завтра, 28 ноября, а финалы - на следующий день.

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Метки:
Нурдаулетов Бекзад ЧРК по боксу Сборная Казахстана по боксу Шымкент Олимпиада-2020 Япония Аманкул Абильхан
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Сегодня 18:09
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