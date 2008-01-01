Рассечение для фаворита и топ-квартет в "казахском" весе. Определены медалисты еще в трех категориях ЧРК-2020

Обладатель олимпийской лицензии Закир Сафиуллин досрочно был признан победителем в четвертьфинальном бою чемпионата Казахстана-2020 по боксу, а его соперник - наказан, передает корреспондент Vesti.kz.



34-летний боксер получил серьезное рассечение по ходу встречу, а его оппонент Аль-Мухаммед Махмут предупрежден за нарушение правил боя. Позже поединок был остановлен: повреждение Сафиуллина усугубилось, а Махмут - дисквалифицирован.



Напряженной будет борьба в "казахском" весе - до 69 килограммов. Помимо Абылайхана Жусупова, которого можно назвать главным фаворитом дивизиона, в полуфинал вышли Куан Куатов и Асланбек Шымбергенов.



Сагадат Рахманкул, в последние годы выступавший среди профессионалов, раздельным решением судей проиграл вице-чемпиону ЧРК-2019 Аятулле Такижанову.



В дивизионе до 60 килограммов в четвертьфинале сошлись два претендента на медали - Ильяс Сулейменов и Рустам Рустамов. Победу раздельным решением одержал чемпион Азиатских игр-2014.



Утренняя сессия пятого дня ЧРК-2020



До 60 килограммов



Саматали Толтаев - Айдос Ержанулы - 5:0;

Сабыржан Абилов - Василий Самчук - 0:5;

Ильяс Сулейменов - Рустам Рустамов - 3:0;

Бекнур Ожанов - Адилет Курметов - 4:1;



До 63 килограммов



Закир Сафиуллин - Аль-Мухаммед Махмут - бой остановлен из-за нарушений правил бокса;

Бахтияр Смагулов - Ерсултан Булат - 1:4;

Ертуган Зейнуллинов - Дилшат Нурым - 5:0;

Бекдаулет Ибрагимов - Дилмурат Мижитов - 1:4;



До 69 килограммов



Абылайхан Жусупов - Дархан Дуйсебай - 5:0;

Арман Сайлау - Куан Куатов - 1:4;

Аятулла Такижанов - Сагадат Рахманкул - 3:2;

Дулат Бекбауов - Асланбек Шымбергенов - 0:5.



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Первыми медалистами в мужской сетке турнира стали боксеры весовой категории до 49 килограммов. Позже были определены призеры еще в двух дивизионах.



Полуфинальные поединки во всех весовых категориях пройдут завтра, 28 ноября, а финалы - на следующий день.



Фавориты "казахского" веса, нокдауны и боксер-профессионал. В Шымкенте стартовал четвертый день ЧРК по боксу