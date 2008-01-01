Новая звезда в боксе? 19-летний лидер "молодежки" выиграл третий бой после двух досрочных побед на ЧРК-2020

На чемпионате Казахстана по боксу определены медалисты еще в двух весовых категориях, передает корреспондент Vesti.kz. Свои бои выиграли обладатели олимпийских лицензий.



23-летний Сакен Бибосынов единогласным решением судей победил Тимура Кабдешова и в полуфинале встретится с Дамиром Абдикадиром.



22-летний Серик Темиржанов был признан победителем в поединке с Ерболатом Сабыром, который не явился на бой. Его следующим соперником станет победитель молодежного чемпионата Азии Бейбарс Жексен.



Одно из самых ярких выступлений дня выдал Сабырхан Махмуд. 19-летний лидер молодежной сборной Казахстана уверенно выиграл на турнире третью встречу: два стартовых поединка он прошел досрочно, а в третьем заставил соперника нарушить правила (сняли балл за задержку).



Утренняя сессия пятого дня ЧРК-2020



До 52 килограммов



Сакен Бибосынов - Тимур Кабдешов - 5:0;

Азат Махметов - Дамир Абдикадир - 2:3;

Олжас Байниязов - Карим Серкебаев - 3:2;

Самат Жетибаев - Сабырхан Махмуд - 0:5.



До 57 килограммов



Серик Темиржанов - Ерболат Сабыр - неявка на бой;

Бейбарс Жексен - Нурбол Калжанов - 5:0;

Алмас Нургали - Талгат Сырымбетов - 2:3;

Галым Мырзатаев - Оразбек Асылкулов - неявка на бой.



За шестым титулом? Определены первые медалисты чемпионата Казахстана по боксу



Первыми медалистами в мужской сетке турнира стали боксеры весовой категории до 49 килограммов. Полуфинальные поединки во всех весовых категориях пройдут завтра, 28 ноября, а финалы - на следующий день.



Фавориты "казахского" веса, нокдауны и боксер-профессионал. В Шымкенте стартовал четвертый день ЧРК по боксу