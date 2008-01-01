Несколько досрочных побед, или как определили последних четвертьфиналистов ЧРК-2020 по боксу

На чемпионате Казахстана по боксу определись последние участники 1/4 финала - несколько боев завершились досрочно, передает корреспондент Vesti.kz.



Пробились в следующий круг братья Оралбай, которых можно причислить к кандидатам на медали турнира. Выиграл досрочно бой еще один молодой тяжеловес - Сагындык Тогамбай.



В новой весовой категории выступил Михаил Коханчик, получивший известность после победы над Жанибеком Алимханулы на турнире 2017 года. Вице-чемпион ЧРК-2018 выиграл дебютный поединок досрочно - его соперник отказался от продолжения боя.



Дневная сессия третьего дня ЧРК-2020



До 81 килограмма



Амандык Манашев - Мухамедали Закария - 5:0;

Бекболат Абдикерим - Жасулан Омар - 5:0;

Вадим Казаков - Жанибек Картбаев - 3:2;

Аят Маржикпаев - Еркебулан Акимбай - 5:0;

Мукагали Уралбаев - Бауржан Байгошеков - 0:5;

Артем Востриков - Нурбек Оралбай - отказ соперника в первом раунде;

Азамат Бектас - Нурсултан Бейсенбаев - 5:0.



До 91 килограмма



Айбек Оралбай - Азамат Бакытов - неявка на бой;

Адилет Досымбеков - Михаил Коханчик - отказ соперника перед третьим раундом;

Нурлан Сабиров - Нурмагамед Юсупов - 5:0;

Наурызали Бегалиев - Онталап Рахманов - 0:5;

Дарын Берикжанов - Абзал Куттыбеков - 0:5;

Артем Пчеляков - Салауат Толебаев - 4:1;

Азамат Набатов - Сагындык Тогамбай - отказ соперника во втором раунде.



За шестым титулом? Определены первые медалисты чемпионата Казахстана по боксу



Напомним, финальные поединки чемпионата Казахстана по боксу пройдут 29 ноября. Мужской турнир проходит в десяти весовых категориях. В четвертый день состязания несколько встреч завершились досрочно, а в самой легкой категории выявлены призеры турнира.



Фавориты "казахского" веса, нокдауны и боксер-профессионал. В Шымкенте стартовал четвертый день ЧРК по боксу