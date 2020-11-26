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Несколько досрочных побед, или как определили последних четвертьфиналистов ЧРК-2020 по боксу

Ранее выявили первых медалистов турнира.

Несколько досрочных побед, или как определили последних четвертьфиналистов ЧРК-2020 по боксу
Фото: КФБ©
Новости спорта Бокс Любительский бокс
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На чемпионате Казахстана по боксу определись последние участники 1/4 финала - несколько боев завершились досрочно, передает корреспондент Vesti.kz.

Пробились в следующий круг братья Оралбай, которых можно причислить к кандидатам на медали турнира. Выиграл досрочно бой еще один молодой тяжеловес - Сагындык Тогамбай.


В новой весовой категории выступил Михаил Коханчик, получивший известность после победы над Жанибеком Алимханулы на турнире 2017 года. Вице-чемпион ЧРК-2018 выиграл дебютный поединок досрочно - его соперник отказался от продолжения боя.

Дневная сессия третьего дня ЧРК-2020

До 81 килограмма

Амандык Манашев - Мухамедали Закария - 5:0;
Бекболат Абдикерим - Жасулан Омар - 5:0;
Вадим Казаков - Жанибек Картбаев - 3:2;
Аят Маржикпаев - Еркебулан Акимбай - 5:0;
Мукагали Уралбаев - Бауржан Байгошеков - 0:5;
Артем Востриков - Нурбек Оралбай - отказ соперника в первом раунде;
Азамат Бектас - Нурсултан Бейсенбаев - 5:0.

До 91 килограмма 

Айбек Оралбай - Азамат Бакытов - неявка на бой;
Адилет Досымбеков - Михаил Коханчик - отказ соперника перед третьим раундом;
Нурлан Сабиров - Нурмагамед Юсупов - 5:0;
Наурызали Бегалиев - Онталап Рахманов - 0:5;
Дарын Берикжанов - Абзал Куттыбеков - 0:5;
Артем Пчеляков - Салауат Толебаев - 4:1;
Азамат Набатов - Сагындык Тогамбай - отказ соперника во втором раунде.

За шестым титулом? Определены первые медалисты чемпионата Казахстана по боксу

Напомним, финальные поединки чемпионата Казахстана по боксу пройдут 29 ноября. Мужской турнир проходит в десяти весовых категориях. В четвертый день состязания несколько встреч завершились досрочно, а в самой легкой категории выявлены призеры турнира.

Фавориты "казахского" веса, нокдауны и боксер-профессионал. В Шымкенте стартовал четвертый день ЧРК по боксу

 

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Метки:
ЧРК по боксу Сборная Казахстана по боксу Шымкент

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