Несколько досрочных побед, или как определили последних четвертьфиналистов ЧРК-2020 по боксу

На чемпионате Казахстана по боксу определись последние участники 1/4 финала - несколько боев завершились досрочно, передает корреспондент Vesti.kz.
Пробились в следующий круг братья Оралбай, которых можно причислить к кандидатам на медали турнира. Выиграл досрочно бой еще один молодой тяжеловес - Сагындык Тогамбай.
В новой весовой категории выступил Михаил Коханчик
, получивший известность после победы над Жанибеком Алимханулы
на турнире 2017 года. Вице-чемпион ЧРК-2018 выиграл дебютный поединок досрочно - его соперник отказался от продолжения боя.
Дневная сессия третьего дня ЧРК-2020
До 81 килограмма
Амандык Манашев
- Мухамедали Закария - 5:0;
Бекболат Абдикерим
- Жасулан Омар - 5:0;
Вадим Казаков
- Жанибек Картбаев - 3:2;
Аят Маржикпаев
- Еркебулан Акимбай - 5:0;
Мукагали Уралбаев - Бауржан Байгошеков
- 0:5;
Артем Востриков - Нурбек Оралбай -
отказ соперника в первом раунде;
Азамат Бектас
- Нурсултан Бейсенбаев - 5:0.
До 91 килограмма
Айбек Оралбай
- Азамат Бакытов - неявка на бой;
Адилет Досымбеков - Михаил Коханчик
- отказ соперника перед третьим раундом;
Нурлан Сабиров
- Нурмагамед Юсупов - 5:0;
Наурызали Бегалиев - Онталап Рахманов
- 0:5;
Дарын Берикжанов - Абзал Куттыбеков
- 0:5;
Артем Пчеляков
- Салауат Толебаев - 4:1;
Азамат Набатов - Сагындык Тогамбай
- отказ соперника во втором раунде.
За шестым титулом? Определены первые медалисты чемпионата Казахстана по боксу
Напомним, финальные поединки чемпионата Казахстана по боксу пройдут 29 ноября. Мужской турнир проходит в десяти весовых категориях. В четвертый день состязания несколько встреч завершились
досрочно, а в самой легкой категории выявлены
призеры турнира.
Фавориты "казахского" веса, нокдауны и боксер-профессионал. В Шымкенте стартовал четвертый день ЧРК по боксу
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