За шестым титулом? Определены первые медалисты чемпионата Казахстана по боксу

В чемпионате Казахстана по боксу, который проходит в Шымкенте, выявлены первые призеры турнира, передает корреспондент Vesti.kz. Четвертьфинальные бои прошли в категории до 49 килограммов.
Первым в полуфинал вышел пятикратный чемпион страны Темиртас Жусупов, который выиграл поединок у Садая Фарзалиева. Его следующим соперником станет Ермек Мадиев.
Другую полуфинальную пару, которая гарантировала себе медали турнира, составили Даниял Сабит и Бекзат Амангельдинов, который выбил из борьбы действующего чемпиона страны Асхата Жусупова.
Дневная сессия третьего дня ЧРК-2020
До 49 килограммов
Темиртас Жусупов - Садай Фарзалиев - 5:0;
Темирлан Загиев - Ермек Мадиев - 1:4;
Жандос Несипжан - Даниял Сабит - 1:4;
Бекзат Амангельдинов - Асхат Жусупов - 3:2.
Пять досрочных побед с нокаутами и дисквалификацией. Как завершился третий день ЧРК-2020 по боксу
Напомним, финальные поединки чемпионата Казахстана по боксу пройдут 29 ноября. Мужской турнир проходит в десяти весовых категориях. В четвертый день состязания несколько встреч завершились досрочно.
С досрочной победы в чемпионате стартовал серебряный призер ЧМ-2017 Абильхан Аманкул, а его следующий соперник отправил конкурента в нокаут. Еще один поединок национального первенства завершился дисквалификацией одного из участников.
Соперник Аманкула выиграл тяжелым нокаутом перед встречей с лидером сборной Казахстана