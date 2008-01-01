Фавориты "казахского" веса, нокдауны и боксер-профессионал. В Шымкенте стартовал четвертый день ЧРК по боксу

Определены четвертьфиналисты "казахского" веса на чемпионате Казахстана по боксу в Шымкенте, передает корреспондент Vesti.kz. Названы участники третьего круга в еще одном дивизионе.



В одном из главных боев категории до 69 килограммов сошлись двукратный бронзовый призер чемпионатов мира Абылайхан Жусупов и Сабыржан Бекбергенов. Единогласным решением поединок выиграл обладатель олимпийской лицензии.



Квалифицировался в третий круг и еще один дуэт фаворитов - Куан Куатов с Асланбеком Шымбергеновым. Вторую победу подряд на турнире одержал боксер-профессионал Сагадат Рахманкул, который выигрывал ЧРК-2013.



В этом же дивизионе Дархан Дуйсебай в течение двух раундов несколько раз отправил в нокдаун Акниета Алимбая и одержал досрочную победу. Нокдауном отметился Арман Сайлау в третьем раунде поединка с Нурханом Омиртаем и тоже выиграл противостояние.



А соревновательную программу дня в мужской сетке открыл действующий чемпион страны Саматали Толтаев (до 60 кг). Серебряный призер молодежного первенства мира тоже дважды отправил своего соперника в нокдаун и стал первым четвертьфиналистом дивизиона.



В следующий круг прошли еще два фаворита турнира - Адилет Курметов и Ильяс Сулейменов. Волевую победу одержал Василий Самчук, которого также причисляют к претендентам на медали.



Утренняя сессия третьего дня ЧРК-2020



До 60 килограммов



Асылжан Галымжанулы - Саматали Толтаев - 0:5;

Нурбек Орысбай - Айдос Ержанулы - 0:5;

Сапарбай Орысбай - Сабыржан Абилов - 0:5;

Нуржан Серикбаев - Василий Самчук - 1:4;

Мухамеджан Балтабай - Ильяс Сулейменов - 0:5;

Баглан Адилхан - Рустам Рустамов - 0:5;

Абдулла Нургалиев - Бекнур Ожанов - 0:5;

Адилет Курметов - Даулет Сейдалиев - 5:0.



До 69 килограммов



Абылайхан Жусупов - Сабыржан Бекбергенов - 5:0;

Акниет Алимбай - Дархан Дуйсебай - бой остановлен во втором раунде;

Нурхан Омиртай - Арман Сайлау - 0:5;

Куан Куатов - Асан Ерубек - бой остановлен за явным преимуществом;

Султан Шаршов - Аятулла Такижанов - 0:5;

Сагадат Рахманкул - Шыныбек Назарбеков - 5:0;

Рамазан Мейрамбеков - Дулат Бекбауов - 0:5;

Азамат Ибраимов - Асланбек Шымбергенов - 0:5.



Пять досрочных побед с нокаутами и дисквалификацией. Как завершился третий день ЧРК-2020 по боксу



Напомним, досрочно в чемпионате Казахстана стартовал серебряный призер ЧМ-2017 Абильхан Аманкул, а его следующий соперник отправил конкурента в нокаут. Еще один поединок национального первенства завершился дисквалификацией одного из участников поединка.



Соперник Аманкула выиграл тяжелым нокаутом перед встречей с лидером сборной Казахстана