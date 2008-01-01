Соперник Аманкула выиграл тяжелым нокаутом перед встречей с лидером сборной Казахстана

Бекзат Сабыр нокаутировал Аманжола Абдихана перед поединком с Абильханом Аманкулом на чемпионате Казахстана, передает корреспондент Vesti.kz. Вице-чемпион мира тоже стартовал с досрочной победы.
Поединок завершился во втором раунде, когда Сабыр отправил соперника в тяжелый нокаут. Рефери встречи сразу остановил бой, а Абдихану была оказана медицинская помощь.
Аманкул, с которым Сабыр встретится в четвертьфинале, после двух нокдаунов в первом раунде выиграл у Ерсултана Советова.
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Добавим, что завершится национальный чемпионат 29 ноября, когда будут выявлены победители во всех весовых категориях. Турнир уже потерял некоторых кандидатов на итоговую победу, а выявление сильнейших начали супертяжеловесы.
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