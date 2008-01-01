Пять досрочных побед с нокаутами и дисквалификацией. Как завершился третий день ЧРК-2020 по боксу

Серебряный призер чемпионата Азии-2017 Ерик Альжанов выиграл стартовый бой на национальном турнире в Шымкенте, передает корреспондент Vesti.kz. Из восьми боев весовой категории до 75 килограммов пять завершились досрочно.
Один из фаворитов турнира победил раздельным решением судей Марата Касаева и в четвертьфинале встретится Аманом Казангаповым.
Не продлились все три раунда бои, где победителями стали Куандук Максут с Ермаханом Жакпековым. В еще одном бою Темирлан Данияр был дисквалифицирован за систематическое нарушение правил поединка, а победителем назван Нурканат Райыс.
Ранее еще два боя в дивизионе завершились досрочно. Сначала Абильхан Аманкул досрочно выиграл у Ерсултана Советова, а затем Бекзат Сабыр отправил в тяжелый нокаут Аманжола Абдихана.
Дневная сессия третьего дня ЧРК-2020
До 75 килограммов
Багдаулет Болатбай - Куандык Максут - 1:4 (бой остановлен в первом раунде);
Казбек Сапенов - Ермахан Жакпеков - бой остановлен из-за повреждения во втором раунде;
Тимур Нурсеитов - Адилет Нугман - 2:3;
Нурканат Райыс - Темирлан Данияр - дисквалификация в третьем раунде;
Аман Казангапов - Куандык Жусип - 4:1;
Марат Касаев - Ерик Альжанов - 1:4.
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Добавим, что завершится национальный чемпионат 29 ноября, когда будут выявлены победители во всех весовых категориях. В утренней сессии третьего дня досрочной победой отметился двукратный чемпион среди молодежи Махмуд Сабырхан.
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