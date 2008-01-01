Пять досрочных побед с нокаутами и дисквалификацией. Как завершился третий день ЧРК-2020 по боксу

В борьбу вступили фавориты дивизиона.

Ерик Альжанов. Фото: Данияр Майлыбаев©
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Сегодня 19:11

Серебряный призер чемпионата Азии-2017 Ерик Альжанов выиграл стартовый бой на национальном турнире в Шымкенте, передает корреспондент Vesti.kz. Из восьми боев весовой категории до 75 килограммов пять завершились досрочно.

Один из фаворитов турнира победил раздельным решением судей Марата Касаева и в четвертьфинале встретится Аманом Казангаповым.

Не продлились все три раунда бои, где победителями стали Куандук Максут с Ермаханом Жакпековым. В еще одном бою Темирлан Данияр был дисквалифицирован за систематическое нарушение правил поединка, а победителем назван Нурканат Райыс.

Ранее еще два боя в дивизионе завершились досрочно. Сначала Абильхан Аманкул досрочно выиграл у Ерсултана Советова, а затем Бекзат Сабыр отправил в тяжелый нокаут Аманжола Абдихана.

Дневная сессия третьего дня ЧРК-2020

До 75 килограммов

Багдаулет Болатбай - Куандык Максут - 1:4 (бой остановлен в первом раунде);
Казбек Сапенов - Ермахан Жакпеков - бой остановлен из-за повреждения во втором раунде;
Тимур Нурсеитов - Адилет Нугман - 2:3;
Нурканат Райыс - Темирлан Данияр - дисквалификация в третьем раунде;
Аман Казангапов - Куандык Жусип - 4:1;
Марат Касаев - Ерик Альжанов - 1:4.

Соперник Аманкула выиграл тяжелым нокаутом перед встречей с лидером сборной Казахстана

Добавим, что завершится национальный чемпионат 29 ноября, когда будут выявлены победители во всех весовых категориях. В утренней сессии третьего дня досрочной победой отметился двукратный чемпион среди молодежи Махмуд Сабырхан.

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Метки:
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Сегодня 19:11
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