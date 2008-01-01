Вице-чемпион мира Абильхан Аманкул стартовал с досрочной победы на ЧРК-2020

Серебряный призер ЧМ-2017 и обладатель олимпийской лицензии Абильхан Аманкул досрочно выиграл первый бой на чемпионате Казахстана в Шымкенте, передает корреспондент Vesti.kz.



Один из лидеров сборной страны, выступающий в категории до 75 килограммов, в своем первом бою выиграл у Ерсултана Советова после двух нокдаунов в первом раунде.



С победы начал турнир другой обладатель олимпийской лицензии Закир Сафиуллин. Один из фаворитов турнира единогласным решением выиграл у Али Акедилова, а во втором круге встретится с Аль-Мухаммедом Махмутом.



В следующем круге между собой могли встретиться два других претендента на первое место - Бекдаулет Ибрагимов и Дилмурат Мижитов. Первый прошел досрочно, а второй, действующий чемпион Спартакиады-2019, одержал волевую победу над Азаматом Нуркеном в поединке с тремя нокдаунами.



Утренняя сессия третьего дня ЧРК-2020



До 57 килограммов



Бейбарыс Жексен - Жандос Шерали - 4:1;

Асхат Тастанбеков - Нурбол Калжанов - 0:5;

Рустем Шауменов - Алмас Нургали - 1:4;

Талгат Сырымбетов - Сагындык Мулдашев - 5:0;

Ныгметолла Молдашев - Галым Мырзатаев - 0:5;

Оразбек Асылкулов - Асылжан Серикбай - 5:0.



Дневная сессия третьего дня ЧРК-2020



До 63 килограммов



Закир Сафиуллин - Али Акедилов - 5:0;

Мирас Ертанов - Аль-Мухаммед Махмут - 0:5;

Бахтияр Смагулов - Жандыр Султангалиев - 4:1;

Ерсултан Булат - Нуржан Макашбаев - 5:0;

Темирхан Тезек - Ертуган Зейнуллинов - 0:5;

Дилшат Нурым - Ержан Ордабаев - 4:1;

Бекдаулет Ибрагимов - Айтжан Аширхан - бой остановлен в первом раунде врачом из-за рассечения Аширхана;

Азамат Нуркен - Дилмурат Мижитов - 0:5.



До 75 килограммов



Абильхан Аманкул - Ерсултан Советов - остановлен в первом раунде;

Бекзат Сабыр - Аманжол Абдихан - нокаут во втором раунде.



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Добавим, что завершится национальный чемпионат 29 ноября, когда будут выявлены победители во всех весовых категориях. Турнир уже потерял некоторых кандидатов на итоговую победу, а выявление сильнейших начали супертяжеловесы.



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