Вылет победителя МЧМ и разгром от медалиста Азии. Как стартовал третий день чемпионата Казахстана по боксу

Бронзовый призер ЧМ-2019 и обладатель олимпийской лицензии Сакен Бибосынов вышел в четвертьфинал чемпионата Казахстана по боксу в Шымкенте, передает корреспондент Vesti.kz. Пробился в 1/4 финала и другой участник Олимпиады - Серик Темиржанов.



Соревновательный день стартовал с категории до 52 килограммов, а Бибосынов, который является главным фаворитом турнира, в первый раз вышел на ринг. В дебютном бою лидер дивизиона уверенно выиграл у Арнура Асканбая.



Дуэль двух призеров национальных чемпионатов за собой оставил Азат Махметов. Поединок был остановлен в третьем раунде из-за серьезного рассечения у победителя молодежного мирового первенства Шалкара Айкынбая.



Квалифицировались в следующий круг еще два кандидата на медали. Единогласным решением свой поединок выиграл медалист чемпионатов страны Олжас Байниязов. Продолжает выступление в Шымкенте бронзовый призер МЧМ и двукратный чемпион молодежных первенств Азии Сабырхан Махмуд. 19-летний боксер заставил рефери остановить встречу и досрочно выиграл у Акниета Балтабаева.



Повреждение помешало продолжить поединок Нартаю Ибадулле - победителем стал Темиржанов, который также ранее выигрывал молодежное первенство Азии. Его соперником станет Ерболат Сабыр.



Утренняя сессия третьего дня ЧРК-2020



До 52 килограммов



Сакен Бибосынов - Арнур Асканбай - 5:0;

Тимур Кабдешов - Еламан Бутинбаев - 5:0;

Шалкар Айкынбай - Азат Махметов - 0:5 (остановлен в третьем раунде из-за рассечения);

Дамир Абдикадир - Канжар Нуркен - 5:0;

Ерасыл Даулетбай - Олжас Байниязов - 0:5;

Нурсултан Нуриденов - Карим Серкебаев - 0:5;

Самат Жетибаев - Алишер Садуакасов - 5:0;

Сабырхан Махмуд - Акниет Балтабаев - бой остановлен рефери в третьем раунде.



До 57 килограммов



Нартай Ибадулла - Серик Темиржанов - бой остановлен во втором раунде;

Нуржан Сериков - Ерболат Сабыр.



Звезды "молодежки" и соперник для капитана сборной. В Шымкенте завершился второй день чемпионата Казахстана по боксу



Добавим, что национальный турнир в Шымкенте стартовал с досрочных побед, а во второй день сильнейших начали определять ведущие супертяжеловесы страны. Финальные бои во всех дивизионах запланированы на 29 ноября.



Победа от профи-боксера и вылет золотого медалиста. Как в Шымкенте продолжается чемпионат Казахстана по боксу