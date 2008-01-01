Вылет победителя МЧМ и разгром от медалиста Азии. Как стартовал третий день чемпионата Казахстана по боксу

Бронзовый призер ЧМ-2019 и обладатель олимпийской лицензии Сакен Бибосынов вышел в четвертьфинал чемпионата Казахстана по боксу в Шымкенте, передает корреспондент Vesti.kz. Пробился в 1/4 финала и другой участник Олимпиады - Серик Темиржанов.
Соревновательный день стартовал с категории до 52 килограммов, а Бибосынов, который является главным фаворитом турнира, в первый раз вышел на ринг. В дебютном бою лидер дивизиона уверенно выиграл у Арнура Асканбая.
Дуэль двух призеров национальных чемпионатов за собой оставил Азат Махметов. Поединок был остановлен в третьем раунде из-за серьезного рассечения у победителя молодежного мирового первенства Шалкара Айкынбая.
Квалифицировались в следующий круг еще два кандидата на медали. Единогласным решением свой поединок выиграл медалист чемпионатов страны Олжас Байниязов. Продолжает выступление в Шымкенте бронзовый призер МЧМ и двукратный чемпион молодежных первенств Азии Сабырхан Махмуд. 19-летний боксер заставил рефери остановить встречу и досрочно выиграл у Акниета Балтабаева.
Повреждение помешало продолжить поединок Нартаю Ибадулле - победителем стал Темиржанов, который также ранее выигрывал молодежное первенство Азии. Его соперником станет Ерболат Сабыр.
Утренняя сессия третьего дня ЧРК-2020
До 52 килограммов
Сакен Бибосынов - Арнур Асканбай - 5:0;
Тимур Кабдешов - Еламан Бутинбаев - 5:0;
Шалкар Айкынбай - Азат Махметов - 0:5 (остановлен в третьем раунде из-за рассечения);
Дамир Абдикадир - Канжар Нуркен - 5:0;
Ерасыл Даулетбай - Олжас Байниязов - 0:5;
Нурсултан Нуриденов - Карим Серкебаев - 0:5;
Самат Жетибаев - Алишер Садуакасов - 5:0;
Сабырхан Махмуд - Акниет Балтабаев - бой остановлен рефери в третьем раунде.
До 57 килограммов
Нартай Ибадулла - Серик Темиржанов - бой остановлен во втором раунде;
Нуржан Сериков - Ерболат Сабыр.
Звезды "молодежки" и соперник для капитана сборной. В Шымкенте завершился второй день чемпионата Казахстана по боксу
Добавим, что национальный турнир в Шымкенте стартовал с досрочных побед, а во второй день сильнейших начали определять ведущие супертяжеловесы страны. Финальные бои во всех дивизионах запланированы на 29 ноября.
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