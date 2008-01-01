Звезды "молодежки" и соперник для капитана сборной. В Шымкенте завершился второй день чемпионата Казахстана по боксу

Капитан сборной Казахстана и обладатель олимпийской лицензии Камшыбек Кункабаев в первом бою национального чемпионата встретится с Мухаметжаном Еркином, передает корреспондент Vesti.kz.



Еркин стартовал с победы над другим мастеровитым конкурентом - Нурсултаном Аманжоловым. Заметим, что в супертяжелом дивизионе собрались победители и призеры чемпионатов Казахстана разных лет, а также перспективные кандидаты на лидирующие позиции.



Помимо Кункабаева на старт вышли еще 13 боксеров, и каждый из оставшейся восьмерки может быть причислен к претендентам на медали. Выделим три боя. Чемпион Казахстана-2016 Олжас Букаев по очкам проиграл серебряному призеру юношеской Олимпиады Дамиру Тойбаю.



Другой бывший супертяжеловес "молодежки" Айболды Дауренулы выбил из борьбы победителя Спартакиады-2019 Нурболата Сермаханова. Не смог во второй круг квалифицироваться и финалист прошлогодней Спартакиады Ержан Сейтимбетов.



В категории до 63 килограммов от боев первого раунда были освобождены фавориты турнира - Закир Сафиуллин, Дилмурат Мижитов и Бекдаулет Ибрагимов. Определились их соперники: Сафиуллин встретится с Али Акедиловым, Мижитов будет боксировать с Азаматом Нуркеном, а Ибрагимов - с Айтжаном Аширханом.



Дневная сессия второго дня ЧРК-2020



До 63 килограммов



Али Акедилов - Павел Деменский - 5:0;

Данияр Каушкан - Жандыр Султангалиев - 0:5;

Канагат Картбаев - Ерсултан Булат - 0:5;

Ертурган Зейнулинов - Алимжан Бескемпир - 5:0;

Канат Камзанов - Дилшат Нурым - 1:4;

Айтжан Аширхан - Еркиндик Назарбек - 5:0 (бой остановлен во втором раунде из-за рассечения у Аширхана);

Жаслан Каирбеков - Азамат Нуркен - 2:3.



Свыше 91 килограмма



Нурсултан Аманжолов - Мухаметжан Еркин - 0:5;

Алимжан Тауржанулы - Ояз Мауленов - 0:5;

Олжас Букаев - Дамир Тойбай - 0:5;

Айболды Дауренулы - Нурболат Сермаханов - 4:1;

Нуржан Бекзатов - Дмитрий Зиско - 5:0;

Ержан Сейтимбетов - Нурлан Сапарбай - 0:5.



Победа от профи-боксера и вылет золотого медалиста. Как Шымкенте продолжается чемпионат Казахстана по боксу



Добавим, что национальный турнир в Шымкенте стартовал с досрочных побед, а в утренней программе второго соревновательного дня поражение потерпел чемпион Казахстана Санатали Толтаев. Финальные бои запланированы на 29 ноября.



Три досрочные победы и вылет медалиста ЧМ-2017. Как в Шымкенте стартовал чемпионат Казахстана по боксу