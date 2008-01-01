Победа от профи-боксера и вылет золотого медалиста. Как в Шымкенте продолжается чемпионат Казахстана по боксу

Обладатель олимпийской лицензии Серик Темиржанов с победы стартовал в чемпионате Казахстана по боксу в Шымкенте, передает корреспондент Vesti.kz. Выиграли свои поединки и еще некоторые известные спортсмены.



Темиржанов (до 57 килограммов) вышел на ринг в первом бою соревновательного дня и единогласным решением судей выиграл поединок у Бекзата Макжана. Следующий оппонент - Нартай Ибадулла. Победил в стартовой встрече еще один кандидат на пьедестал - призер чемпионата Казахстана Оразбек Асылкулов.



В категории до 69 килограммов определился соперник для другого участника Олимпиады - Абылайхана Жусупова. Им стал Сабыржан Бекбергенов, который выиграл единогласным решением у Турара Тилеукабула.



Одержал победу в первом бою на турнире боксер-профессионал Сагадат Рахманкул, который уже выигрывал национальное первенство в 2013 году. На предварительной стадии встретились еще два медалиста чемпионатов Казахстана - Куан Куатов выиграл по очкам у Санатали Толтаева (победитель ЧРК-2018 в категории до 64 килограммов).



Другой фаворит весовой категории до 69 килограммов, Асланбек Шымбергенов во втором круге будет боксировать с Азаматом Ибраимовым.



Утренняя сессия второго дня ЧРК-2020



До 57 килограммов



Серик Темиржанов - Бекзат Макжан - 5:0;

Жандос Шерали - Азамат Сайфуллин - 5:0;

Асхат Тастанбеков - Азиз Санатбаев - 4:1;

Нурсултан Исахан - Алмас Нургали - 0:5;

Оразбек Асылкулов - Айбат Шукелов - 3:2.



До 69 килограммов



Сабыржан Бекбергенов - Турар Тилеукабул - 5:0;

Акниет Алимбай - Сабит Турдахан - бой остановлен врачом, а победа отошла раздельным решением судей;

Раимбек Токенов - Дархан Дуйсебай - 0:5;

Нурбол Бердимуратов - Арман Сайлау - 0:5;

Куан Куатов - Санатали Толтаев - 3:2;

Азат Асанов - Аятулла Такижанов - 0:5;

Темиржан Баймолда - Сагадат Рахманкул - 0:5;

Дулат Бекбауов - Адилет Дамешов - 5:0;

Кайрат Сугирали - Азамат Ибраимов - 0:5.



Три досрочные победы и вылет медалиста ЧМ-2017. Как в Шымкенте стартовал чемпионат Казахстана по боксу



Добавим, что в чемпионате Казахстана в Шымкенте на ринг выйдут все сильнейшие боксеры страны, за исключением Василия Левита. В первый день турнира три боя завершились досрочно, а продлится первенство до 29 ноября, когда будут выявлены чемпионы во всех дивизионах.