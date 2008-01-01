Прямая трансляция второго дня на чемпионате Казахстана по боксу

Сегодня, 24 ноября, в Шымкенте пройдет второй соревновательный день чемпионата Казахстана по боксу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Одновременно на двух рингах выступают и женщины, и мужчины. Соревновательные дни организаторы разбили на две сессии: первая длится с 11 часов утра до 14 часов дня, вторая начинается с 15 часов и продолжается до семи часов вечера. Ее в прямом эфире покажет телеканал Qazsport.

С составом пар можно ознакомиться здесь.

В первый день у мужчин определились четвертьфиналисты в категории до 49 килограммов: в следующую стадию прошел пятикратный чемпион страны и чемпион Азии, представитель Акмолинской области Темиртас Жусупов, его следующий поединок – с Садаем Фарзалиевым из Атырауской области.

В 1/8 в весе до 52 килограммов вышли туркестанец Сакен Бибосынов и представитель Атырауской области Олжас Байниязов, которому удалось выбить из турнирного расписания одного из самых опытных в национальной сборной Жомарта Ержана. Также в эту стадию турнира пробился дебютант взрослого чемпионата страны Махмуд Сабырхан.

В вечерней сессии у мужчин определились участники 1/8 финала в категории до 60 килограммов ­– призер чемпионата Азии Саматали Тольтаев, чемпион Азиатских игр Ильяс Сулейменов и чемпион страны 2016 года Адилет Курметов.