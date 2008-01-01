Три досрочные победы и вылет медалиста ЧМ-2017. Как в Шымкенте стартовал чемпионат Казахстана по боксу

С досрочных побед и поражения призера мирового первенства стартовал чемпионат Казахстана по боксу, который проходит в Шымкенте, передает корреспондент Vesti.kz. Турнир начался с боев в четырех весовых категориях.



Первым на ринг вышел именитый казахстанский легковес Темиртас Жусупов (до 49 килограммов) и выиграл единогласным решением поединок у Мухамеджана Магомедрасулова.



На ранней стадии состязании встретились два потенциальных фаворита старта: Олжас Байниязов (до 52) раздельным решением судей победил призера чемпионата мира-2017 Жомарта Ержана.



В этой же сессии еще два боя завершились досрочно. Даниал Сабит (до 49) прошел Ерсултана Бексултанова, а Махмуд Сабырхан (до 52) за два раунда переиграл Данияра Жарасова.



Досрочной победы добился Ильяс Сулейменов (до 60), который прежде выступал в более легких весовых категориях. Чемпион Азиатских игр заставил рефери остановить встречи после нокдауна - проигравшим признан Алмас Тампеев.



Завершали соревновательный день два претендента на итоговую победу. Рустам Рустамов раздельным решением победил Досжана Кабена, а Адилет Курметов выиграл у Заманбека Данабекова.



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Добавим, что в чемпионате Казахстана примут участие все ведущие боксеры страны, за исключением Василия Левита. Национальный турнир в Шымкенте продлится до 29 ноября, когда будут выявлены чемпионы во всех дивизионах.



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