Тайсон в юбке. Рябец ездила на тренировку за десять километров, взяла лицензию на ОИ и хочет в профи-бокс

На сегодняшний день Надежда Рябец является единственной в женской сборной Казахстана по боксу, у кого на руках есть олимпийская лицензия. Эмоциональная и яркая девушка завоевала ее на отборочном турнире в Иордании. По словам спортсменки, это самое удивительное событие в ее жизни.

В большом интервью корреспонденту Vesti.kz Надежда рассказала о мрачной жизни без спорта, слезах во время памятного перелета, родителях-супергерое, Майке Тайсоне, тренере-новаторе и многом другом.



О боксе, волейболе, баскетболе и легкой атлетике



Если говорить о спорте в целом, то мне нравятся все виды. И я уважаю любого спортсмена. Но все-таки считаю, что в Казахстане бокс - это спорт номер один. У нас много олимпийских чемпионов по боксу, много достижений, причем и в мужском, и в женском его воплощении.



Еще мне очень нравится волейбол, люблю смотреть баскетбол. Кстати, я сама очень хорошо играю и в волейбол, и в баскетбол. Играла всегда за школьную команду. Еще в школьные годы увлекалась легкой атлетикой. И подытоживая, хочу отметить, что стараюсь следить за всеми видами.



Принимать допинг - это дико?



Здесь все категорично. В допинг, в эти все запрещенные препараты я не лезу. Я очень дорожу тем, что я вкладываю в спорт. Ценю все свои усилия: труд изо дня в день, хожу на изнурительные тренировки. Так что принимать что-либо запрещенное - это не про меня. Я всегда советуюсь с врачом сборной, и ничего лишнего никогда не принимаю. Для меня вообще дико что-либо принимать, чтобы улучшить свои физические показатели, качества. Очень дико.



О мрачной жизни без спорта



Себя без спорта я вообще не представляю. Мне кажется, если бы я не пошла в спорт в то время, когда жила в деревне, если бы папа, Игорь Рябец, не сказал: "Дочь, давай походишь туда-то или туда-то", то, наверное, я бы в школе отучилась 11 классов, участвовала бы в этот период в различных соревнованиях, но до серьезного бы дело не дошло (если бы не мой папа).



И мне кажется, что я бы поступила в какой-нибудь университет, мне бы эта профессия не нравилась. Мрачно, но это так, потому что в другой сфере я себя вообще не вижу - только в спорте, только в боксе.







Мама - супергерой



Если честно, то с моим графиком - ежедневно две тренировки - просто не остается времени посмотреть кино. Если у меня будет свободное время, то я просто посплю, отдохну, восстановлюсь перед тренировкой. Не любитель кино, в общем.



Здесь же скажу, что мультики - это тоже не мое, фантастика - то же самое. В детстве никогда этим не увлекалась. Мультики вообще не люблю (улыбается). И когда встречаю людей своего возраста, которые говорят, что смотрят мульт, то я думаю: "Блин, я даже в детстве их не смотрела". Я этому поражаюсь.



Кого считаю настоящим супергероем? Отвечу, что моя мамочка., Любовь Рябец. Я ее очень сильно люблю, при том, что обожаю всю свою семью. Но мама, конечно, вообще... Очень сильно горжусь. Она - мой герой.



Предательство = убийство



Для меня убийственно предательство в мою сторону. Да, возможно я и прощу этого парня, или друзей-подруг, но потом больше не буду общаться. Ведь каждый раз, когда я буду видеть этого человека, будет перед глазами та ситуация, тот случай предательства. Меня это очень сильно цепляет.



Говоря же про вдохновение, я не знаю, что именно, кто именно. Я просто стремлюсь к тому, чтобы хорошо жить; хочу, чтобы у меня все получалось; хочу стать олимпийской чемпионкой. Я вижу цель - не вижу препятствий, то есть иду к этому, к своим мечтам.



Я в жизни упрямая, как бык (смеется). И думаю, что меня ничего не остановит на пути к моей цели, к моей мечте. Так что вот, стремлюсь ко всему этому. Не хочу, чтобы моя семья, мои родители нуждались в чем-то. Это меня заставляет тренироваться еще с большей силой.



О поездках с отцом в школу и на тренировку за десять километров от родного поселка



Когда мне было лет десять, папа читал газету и сказал: "Дочь, ты не хочешь сходить на бокс?". Чтобы вы понимали, в деревушке (родители до сих пор там живут) около восьми улиц, три магазина и все. Школа только до пятого класса. И поэтому я ездила в другую, расположенную в другом поселке.



Ездила тренироваться тоже за девять-десять километров от нашей деревни (папа меня возил). Помню, в три-четыре приезжала на автобусе со школы, тут же переодевалась и с папой летели на тренировку.



И помню, как это происходило в зимние морозы. Папа долго прогревал машину. А у нас тогда была, знаете, не иномарка, и отец меня возил на ней. Вроде "девятка". Я вот вспоминаю и благодарна родителям за то, что вовремя отдали меня на бокс.







"Я так плакала, вы бы только знали"



В этот вид спорта я пошла изначально чисто для какого-то развлечения. Не думала, что дойду до соревнований международного, мирового уровня. Тренировалась тоже как. Мячи пинала. Как и говорила выше - ходила для развлечения. Для новых знакомств. Однако все как-то закрутилось, завертелось. И я сама даже не осознавала, что отдаю всю себя этому делу.



Потом мы поехали на область, и эти соревнования я выиграла. Далее отправились на чемпионат Казахстана по юношам - его я тоже выиграла. И нам говорят, что будем выступать на чемпионате мира. А я девочка, которой 14 лет, впервые садится в самолет, летит на другой остров... Для меня это было что-то. Помню этот перелет. Я так плакала, вы бы только знали.



Не думала, что так далеко зайдет. Но я очень благодарна родителям, что отдали меня на бокс. Потому что бокс - для меня это мое все, моя жизнь, а не просто пойти на тренировку.



О любимом ударе и бумажках в голове



У меня, кстати, нет любимого удара в боксе. Я бью все, что вижу. Что открыто у соперницы, туда я и пытаюсь попасть. Неважно, каким именно ударом. Также у меня нет "коронного" удара. Я бью все. Могу поменять стойку, сделать уклон с забеганием, нырок с забеганием. Мой тренер, Роман Миничкин, обучает меня абсолютно всему, за что я ему благодарна. В Казахстане я еще не видела такого, чтобы был подход к определенному удару с различных точек.



Тренер что-нибудь сам, подберет под меня, и сделает так, что потом это учитывает вся страна. Если на тренировки сборной увидят, то потом все повторяют это.



В боксе я люблю изучать что-нибудь новое. Мне это нравится. И мой тренер всегда придумает новинку какую-нибудь, а я потом восхищаюсь его умом: "Как такое можно придумать? Как такое можно сделать".



И да, я никогда не жалела о том, что занимаюсь боксом. У меня мама главный бухгалтер, и мне кажется, что в голове у нее всякие бумажки (улыбается) - там проблемы, там проблемы и так далее. А в боксе вроде все просто, и когда выходишь на ринг, вроде есть мандраж, но потом отмучился десять минут и все, ты - победитель. А вот бумажки всякие - это не мое. Не вижу себя в этой сфере.







О значении Майка Тайсона и кумирах



У меня нет кумиров и не стоит в спорте создавать себе богов. Возможно, моими кумирами будут мои мама, папа и тренер. От этих людей я сейчас беру хорошие качества и применяю их в своей жизни. А в спорте нужно себя создавать, чтобы на тебя равнялись. Но у меня нет такого, чтобы я хотела на кого-то равняться. Нужно создать что-то свое, чтобы я одна такая была, а не клон кого -то.



Бесспорно, великий спортсмен для меня - это это Майк Тайсон. Не знаю почему, но меня часто сравнивают с ним. Называют "Тайсоном в юбке", все дела. Но это не так. Возможно, они сравнивают потому, что Майк такого же небольшого роста и у него все соперники были на голову-две выше него, как и у меня, в принципе. Для меня он просто... Выходил и валил всех. Он уже выходил на ринг весь разъяренный. Было даже ощущение, что он перед боем делал две-три тренировки, а потом выходил и наказывал соперника. И, конечно, Мухаммед Али. Это просто легенда бокса.



О проигранном турнире из-за эмоциональности



Моя эмоциональность очень мешает. Например, когда мы были на лицензионном турнире в Иордании, я выиграла путевку в Токио, однако не победила на самом соревновании. То есть, когда я получила квоту, я эмоционально выгорела: много плакала от счастья, радовалась и все, меня просто не хватила на полуфинал-финал. Была уже без эмоций. Тренер это сразу подметил, и было решено мою эмоциональность убирать.







Как остаться человеком?



Больше всего на свете я хочу, чтобы люди не болели, чтобы каждый оставался человеком. Хочу, чтобы все жили счастливо в этом мире, и чтобы все у всех было замечательно. Вот, что я хочу и желаю.



Чтобы остаться человеком... Никого не хочу осуждать. Но встречается много людей, которые ведут себя не по-человечески по отношению к животным, друг к другу. Это дело воспитания. Ведь как воспитываешь своего ребенка, так он и ведет себя потом. Многое зависит от человека. Нужно быть солидарным, отзывчивым. Что тебя окружает, то и надо ценить, беречь.



Запоминающееся событие всей жизни



Самое удивительное, что случилось в моей жизни - это завоевание лицензии на Олимпийские игры в Токио. Я сама в себя не верила. Это правда. Скажу честно, что в меня верил только тренер, родители и близкие. Остальные, возможно, желали мне зла, потому что не хотят видеть меня на мировой арене.



Сама же я думала так: "Я же только пришла из "молодежки". И по женщинам, сейчас, в 19 лет, на Игры в Токио? Что?". Я так мыслила. Однако я была не права. И не верить в себя - это худшее, что может произойти с любым человеком.



Нужно всегда верить в себя, в свои силы. А то, что со мной случилось, я до сих пор не верю, что я, такая девчонка, поеду На Олимпиаду и буду представлять нашу страну.







"Либо никакая, либо первая"



Лучше никакое место, чем проигранные финалы и полуфиналы. Самое лучшее - это как следует отбоксировать в финале и стать победителем. Вторые и третьим места - это не для меня: либо никакая, либо первая. Это значимо для меня. Хочу быть только первой.



И сейчас я довольна тем, как проходит моя карьера. Да, могла, наверное, быть лучше. Однако я этого не знаю, и никто не узнает. Мне просто не с чем сравнивать.



О профи-боксе и главной цели



Если честно, то я очень горю желанием попасть в профи-бокс. Но видимо я пока там никому не нужна, потому что ни разу не было предложений ни мне, ни моему тренеру. Я обращалась в МТК, но не услышала никакого ответа. И для меня это уже поражение. Если в будущем я выиграю Олимпийские игры, то не буду с ними сотрудничать, если поступит предложение. С моей стороны будет отказ. Если мне в свое время отказали, то потом я сама уже не буду сотрудничать. Значит сначала эти люди не верили в меня, не видели в профи-боксе, а потом я доказала обратное.



У меня была цель получить лицензию. После того, как я ее завоевала, у меня задача - выиграть эти Олимпийские игры И мы с тренером сделаем все возможное, чтобы завоевать золотую медаль.







Фото: личный архив и Данияра Майлыбаева©