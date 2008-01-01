Беспокойства в сборной по боксу и решение тревожных моментов. Федерация выстроила открытый диалог с командой

Казахстанская федерация бокса выстроила диалог с представителями сборной. Об этом рассказал глава КФБ Кенес Ракишев
, отметивший решение нескольких беспокойных моментов, сообщает корреспондент Vesti.kz
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"К подобному опыту я отношусь положительно. Весной, практически накануне карантина, у нас была встреча со сборной Казахстана. И в рамках этого события были выявлены несколько вещей, которые беспокоили спортсменов в большей мере.
Это - недостаточно высокая заработная плата (мы приняли решение поддержать их, выплачивали ежемесячно до сегодняшних дней); беспокойство относительно дальнейшей судьбы, если, например, решат выступить в профи (здесь мы приняли сторону того, что они могут выступать в профессионалах, но главным приоритетом была и остается сборная: развивайтесь, выступайте, зарабатывайте, но акцент на команде).
Помимо поддержки еще должна быть построена площадка для двустороннего диалога, а также отдача с двух сторон. В этом вопросе мы поняли друг друга и идем друг к другу навстречу.
Еще один проектный момент, который мы воплотили в жизнь - это утверждение новой единой спортивной формы. Мы договорились о партнерстве с Nike, и приобрели экипировку и для мужской, и для женской сборных, и для тренерского штаба. Комплект насчитывает несколько видов костюмов. В общем, полный комплект",- заявил Ракишев.
Добавим, что также на специальной пресс-конференции была затронута тема проведения чемпионата Казахстана в Шымкенте. Подробнее о нюансах организации большого события можно прочитать здесь
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