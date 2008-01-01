Чемпионат Казахстана по боксу. Кто попадет в состав сборной по его итогам и где готовятся фавориты

На прошлой неделе было объявлено о проведении первого после пандемии турнира с участием казахстанских боксеров. Долгожданным стартом будет чемпионат страны в Шымкенте. В интервью корреспонденту Vesti.kz главный тренер сборной Галымбек Кенжебаев озвучил порядок отбора в основной состав, подробности подготовки лидеров, а также прокомментировал возможность участия молодежи.



"Так сложилось, что всегда в состав сборной Казахстана по боксу привлекаются обладатели медалей чемпионата страны, то есть по результатам ЧРК. Всегда так было.



При этом здесь есть такой момент, что сама ротация нужна, так как есть боксеры, которые перешли в профи, есть те, кто предпочел завершить свою карьеру, а кто-то плохо стал выступать, показывать снижение результатов.



Так что те боксеры, которые займут призовые места на чемпионате Республики, автоматически становятся членами сборной.



Стоит подчеркнуть, что есть такой вариант, когда боксер выбыл из национального состава из-за слабых результатов и для него чемпионат страны является шансом, чтобы вновь заявить о себе, вернуть свои позиции.



Иными словами - это чистая конкуренция и настоящий отбор в сборную Казахстана.



По правилам проведения чемпионата Республики Казахстан, боксеры, родившиеся не позже 2002 года (включительно и этот год), могут выступить на ЧРК. Поэтому мы допустим к соревнованиям молодых боксеров. Если они выступят удачно, попадут в сборную.



Перед предстоящим ЧРК все боксеры будут готовиться у себя в областях, так как турнир является территориальным. Так что все лидеры будут выступать и готовиться в составе команд своих областей. Я знаю, что уже стартовала подготовка, команды для этого даже объединяются, проводят совместные спарринги. Все идет плотным ходом.



Мы, конечно, надеемся увидеть хорошую подготовку спортсменов. Также хотим увидеть наших лидеров, которые уже много лет выступают в составе сборной Казахстана на высоком уровне. Хотелось бы, чтобы они подтвердили свое мастерство.



Конечно, хотим просмотреть и молодых боксеров. Нужно проследить их прогресс, рост. Так что ринг нам все это покажет. Будем ждать. Главное, что, наконец, у нас будет соревновательная практика", - озвучил Кенжебаев.



Добавим, что ЧРК в Шымкенте пройдет с 23 по 29 ноября. Наряду с мужчинами биться за медали будут и женщины.



По условиям организаторов, все члены команд перед началом соревнований обязаны будут представить результаты теста на вирус COVID-19. Спортсменам и тренерам также настоятельно рекомендовано ограничить передвижение по городу маршрутом "гостиница - дворец спорта".