Казахстанский любительский бокс включили в число лучших в мире

Основатель проекта FightSpace Григорий Стангрит
включил казахстанскую школу бокса в число лучших в мире. Также в интервью в конференции Vesti.kz
он отметил насыщенность азиатского чемпионата талантами.
"Я думаю, что Казахстан, Украина, Россия, Узбекистан, Куба в данный момент являются лидерами".
При этом Стангрит выразил мнение, что по количеству талантов чемпионат Азии насыщеннее европейского.
"Учитывая, что Казахстан и Узбекистан выступают в Азии, очень сильно подтянулся Китай, у Монголии есть сильные бойцы, то, возможно, что чемпионат Азии сейчас насыщеннее с точки зрения талантов, чем чемпионат Европы".
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