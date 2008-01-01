Казахстанский любительский бокс включили в число лучших в мире

Также эксперт отметил азиатский чемпионат.

Фото: Данияр Майлыбаев©
Новости спорта Бокс Любительский бокс
0
Сегодня 21:30
Основатель проекта FightSpace Григорий Стангрит включил казахстанскую школу бокса в число лучших в мире. Также в интервью в конференции Vesti.kz он отметил насыщенность азиатского чемпионата талантами. 

"Я думаю, что Казахстан, Украина, Россия, Узбекистан, Куба в данный момент являются лидерами".

При этом Стангрит выразил мнение, что по количеству талантов чемпионат Азии насыщеннее европейского.

"Учитывая, что Казахстан и Узбекистан выступают в Азии, очень сильно подтянулся Китай, у Монголии есть сильные бойцы, то, возможно, что чемпионат Азии сейчас насыщеннее с точки зрения талантов, чем чемпионат Европы".

Бои в профи ради Олимпиады. Лучшее решение тренерского штаба сборной РК по боксу
Метки:
Сборная Казахстана по боксу Казахстан Бокс
Бокс Любительский бокс
0
Сегодня 21:30
© 2008 - 2020 ТОО «EML»