Объявлены даты и место проведения чемпионата Казахстана по боксу

На нем выступят и мужские, и женские команды.

Чемпионат Казахстана по боксу пройдет в ноябре в Шымкенте. Об этом заявил президент КФБ Кенес Ракишев, сообщает пресс-служба федерации.



"Казахстанская федерация бокса выбрала Шымкент городом проведения чемпионата страны 2020 года. Чемпионат, на котором одновременно выступят и мужские, и женские команды, запланирован с 23 по 29 ноября. У Шымкента есть богатый опыт организации республиканских соревнований, мы уверены, что чемпионат пройдет успешно", – сообщил Ракишев.



Шымкент уже принимал у себя мужской чемпионат страны в 2017 году; в 2019-м провел V летнюю женскую спартакиаду по боксу и чемпионат страны среди молодежи.



На сегодня, по данным межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса, Шымкент и Туркестанская область входят в так называемую "зеленую зону" со стабильной эпидемиологической ситуацией, где регистрируется самая низкая заболеваемость новой инфекцией.



"Мы получили разрешение главного санитарного врача Шымкента на проведение чемпионата и готовимся принять команды изо всех регионов. Это будет первый объединенный чемпионат, где выступят и мужские, и женские команды областей. К сожалению, мы не можем пригласить зрителей на трибуны, но так или иначе они получат возможность увидеть все поединки. А наша федерация, конечно, сделает все, чтобы принять соревнования на высоком уровне так, чтобы и команды, и болельщики остались довольны", – сообщил исполнительный директор федерации бокса Шымкента Рахманбек Аргымбаев.



Трансляцию чемпионата планирует организовать телеканал Qazsport.



По условиям организаторов, все члены команд перед началом соревнований обязаны будут представить результаты теста на вирус COVID-19. Спортсменам и тренерам также настоятельно рекомендовано ограничить передвижение по городу маршрутом "гостиница – дворец спорта".



Команды, мужская и женская, этим летом и осенью провели несколько сборов в Алматинской области.



"Спортсмены набрали хорошую форму, мы соблюдали все санитарные требования, никто не заболел, все рвутся в бой, так что соревнования нам сейчас необходимы, - сказал главный тренер мужской сборной Галымбек Кенжебаев. - Мужская команда провела два сбора, заключительный продолжался месяц, сейчас все готовятся в областях.



Несмотря на карантин, боксеры ни в чем не потеряли, команды, благодаря заботе нового президента федерации Кенеса Ракишева, вовремя получали финансирование. По поручению почетного президента Казахстанской федерации бокса Тимура Кулибаева спортсменам выдали новую красивую форму. Единственное, чего нам не хватает – это дух соперничества, настоящая боевая практика, без которой не будет расти спортивное мастерство. Те, кто хорошо проявит себя на соревнованиях, и попадут в национальную сборную и будут представлять нашу страну.



После чемпионата мы обновим состав, в команду войдут новые бойцы и, надеюсь, с декабря нам разрешат выезды на сборы и турниры за рубеж".