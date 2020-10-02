"Прекрасно готовит бойцов для любительского ринга". Стангрит - об "олдскульности" казахстанской школы бокса

Основатель проекта FightSpace Григорий Стангрит
дал оценку казахстанской школе бокса. В специальной конференции Vesti.kz
он отметил, что она имеет "олдскульный" подход.
"Думаю, что общее между GGG и другими казахстанскими боксерами - это большое желание добиться успеха. В остальном Головкин пока что среди казахстанских боксеров на своем уровне. Но он уже построил карьеру, а другие только в начале пути. Подождем, может быть через пару лет кто-то раскроется или появится молодой и яркий талант, который стремительно ворвется на мировую арену.
Что касается казахстанской школы, то она идет от того, что было заложено в советские годы. Но мне кажется, что в Казахстане прижился советский стиль, который был еще в самом начале развития бокса в СССР. Когда бокс активно развивался в 30-40 годах, манера ведения боя была больше похожа на профессиональную, где важно было не только обыграть соперника, но и умение жестко ударить тоже было важным качеством.
Затем от этого постепенно стали уходить и делали упор исключительно на технику, а бьющих ребят начали ограничивать. Вплоть до того, что панчерам не давали ездить на международные соревнования. Того же Валерия Попенченко сначала просто не пускали за границу, чтобы он со своей манерой не порочил сборную, боялись, что проиграет. А в итоге, когда выпустили, он за три года выиграл Олимпиаду и два чемпионата Европы.
Могу ошибаться, но казахстанская школа бокса мне напоминает именно тот еще совсем олдскульный подход. Она прекрасно готовит боксеров для любительского ринга, но при этом эти парни могут быстро адаптироваться к профессиональному рингу",- рассказал Стангрит.
Добавим, что также в конференции
вы можете ознакомиться со всеми ответами Стангрита на вопросы от наших читателей. Например, о связи Григория с Казахстаном и его выступлениях в онлайн-автогонках.
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