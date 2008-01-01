"Коррупция способна загубить даже самого талантливого бойца". Стангрит - об оттоке любителей в профи-бокс

В Казахстане в этом плане произошел настоящий бум.

Фото: nytimes.com©
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Сегодня 12:13

Основатель проекта FightSpace Григорий Стангрит поделился мнением по поводу масштабного оттока боксеров-любителей в профи. По его словам, озвученным в интервью корреспонденту Vesti.kz, поводом к принятию такого решения является коррупция.

"Коррупция в любительском боксе способна загубить даже самого талантливого бойца. Мне иногда пишут ребята, которым 17-18 лет, и просят помочь начать карьеру в профессионалах, потому что в любителях перспективы для себя не видят, потому что нужны покровители, а у этих ребят их нет",- сказал Стангрит.

Отметим, в Казахстане в этом плане не так давно произошел настоящий бум. В профи перешли сразу несколько перспективных боксеров, среди которых бронзовый призер чемпионата мира Турсынбай Кулахмет, чемпион Азии Бек Нурмаганбет, призер юношеской Олимпиады Талгат Шайкен и другие. 

Метки:
Шайкен Талгат Нурмаганбет Бек Кулахмет Турсынбай Казахстан
Бокс Любительский бокс
0
Сегодня 12:13
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