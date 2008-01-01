В Федерации любительского бокса Казахстана сократили зарплату и рабочие места

Республиканская федерация любительского бокса испытывает проблемы с финансированием, сообщает корреспондент Vesti.kz.
С начала текущего года сотрудники организации на протяжении нескольких месяцев не получали зарплату.
В ближайшие несколько месяцев работники федерации будут получать сокращенную заработную плату. Также целый ряд сотрудников был уволен в связи с сокращением штатной численности.
Напомним, из-за пандемии коронавируса, а также введения режима чрезвычайного положения и карантина был отменен целый ряд крупных боксерских соревнований.
Капитан мужской сборной Казахстана Камшыбек Кункабаев
из-за отсутствия практики решил провести несколько боев на профессиональном ринге. 23 августа в Алматы он нокаутировал
во втором раунде 36-летнего боксера-профессионала Ису Акбербаева
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