В Федерации любительского бокса Казахстана сократили зарплату и рабочие места

Сотрудники месяцами ждали свои деньги.

Фото: ©Reuters
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Сегодня 19:00
Республиканская федерация любительского бокса испытывает проблемы с финансированием, сообщает корреспондент Vesti.kz.

С начала текущего года сотрудники организации на протяжении нескольких месяцев не получали зарплату.

В ближайшие несколько месяцев работники федерации будут получать сокращенную заработную плату. Также целый ряд сотрудников был уволен в связи с сокращением штатной численности.

Напомним, из-за пандемии коронавируса, а также введения режима чрезвычайного положения и карантина был отменен целый ряд крупных боксерских соревнований.

Капитан мужской сборной Казахстана Камшыбек Кункабаев из-за отсутствия практики решил провести несколько боев на профессиональном ринге. 23 августа в Алматы он нокаутировал во втором раунде 36-летнего боксера-профессионала Ису Акбербаева.
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Сегодня 19:00
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