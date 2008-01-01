Левит заслуживал стоять на самой вершине еще на Олимпиаде в 2016 году - Стангрит

Основатель проекта FightSpace Григорий Стангрит озвучил, что на Олимпийских играх могут засудить даже явных фаворитов. Также в интервью корреспонденту Vesti.kz он назвал казахстанского боксера, которого бы хотел видеть в числе победителей Игр в Токио.



"Прогнозы о конкретных обладателях медали Олимпиады-2020 давать нереально. Мы все знаем, что на Играх могут засудить даже самых явных фаворитов.



Единственное, что мне хотелось бы увидеть на высшей ступени Василия Левита. Он заслуживал стоять на самой вершине еще в 2016 году",- сказал Стангрит.



Напомним, Олимпиада-2020 пройдет в Токио в следующем году. Она была перенесена из-за пандемии COVID-19.



Василий Левит завоевал лицензию на участие в Играх на отборочном турнире в Аммане.



В 2016 году он выступил в финале ОИ в Рио. В том скандальном поединке казахстанец уступил россиянину Евгению Тищенко, став обладателем серебряной награды.