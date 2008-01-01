Техника и огромное преимущество. Как Серик Сапиев не оставил никому шансов на Олимпиаде в Лондоне

12 августа 2012 года казахстанец Серик Сапиев навечно вписал свое имя в мировую историю бокса, победив на Олимпийских играх в Лондоне. Спортсмен доминировал на протяжении всего турнирного пути. Даже оппонент по финалу ничего не смог показать против нашего атлета.



Подробности - в материале Vesti.kz.



До тех памятных Игр Сапиев уже обладал рядом многочисленных наград, среди которых четыре медали чемпионата мира (две золотые, серебряная и бронзовая). Дважды он побеждал на континентальном первенстве, а также становился обладателем "золота" (2010) и "бронзы" (2006) Азиатских игр.



В мировом боксе он был уважаемым спортсменом, а на турнирах входил в число главных фаворитов. Сапиев обладал прекрасными навыками, мастерством и всем, что требуется для того, чтобы стать олимпийским чемпионом.







Однако Олимпиаду он взял со второй попытки, которая, к слову, была для него практически последним шансом для реализации главной цели карьеры. Ведь в Лондон он отправился в возрасте 28 лет.



И проведение еще одного олимпийского цикла на высоком уровне было бы огромной сложностью. Так что итог всей его жизни в качестве спортсмена должен был быть подведен именно в 2012 году.







Впервые Сапиев выступил на Играх в 2008 году. Тогда, к слову, он считался основным претендентом на золотую медаль. В Пекине боксер представлял страну в категории до 64 килограммов.



Ему удалось дойти до четвертьфинала, где он встретился с Манусом Буджумнонгом (Таиланд). Тогда шоком для всех стало поражение Сапиева. Сам боксер даже решил покинуть любительский ринг. Манус же в итоге стал серебряным призером.







"Я сейчас понимаю тех спортсменов, на которых не обращают внимания, когда они приезжают с Олимпиады домой без медалей. Но лично меня тогда все поддержали: тренеры, мои близкие, друзья. Сам я сильно переживал, было желание уйти, перейти в профессионалы. Все-таки большую работу проделал тренер Александр Стрельников. Он - близкий человек, был всегда рядом, переживал со мной и победы, и поражения", - комментировал тот период Серик.



Переосмыслив свои желания, дальнейшие планы, Сапиев решил остаться в боксе и все-таки исполнить свою мечту - встать на первую ступень олимпийского пьедестала.







После Пекина он сменил категорию на до 69 килограммов, которая негласно является казахстанской (четыре олимпийских чемпиона). И с усердием и полной отдачей готовится к Лондону



Его выступление на Играх в 2012 году вряд ли кого оставило равнодушным. Ведь за весь турнирный путь не было близких поединков - Сапиев проходил соперников с большим преимуществом. Лишь россиянин Андрей Замковой смог навязать некоторую конкуренцию. Сапиев его победил со счетом 18-12.







Японца Ясухиро Судзуки Серик обыграл с результатом 25-11, венесуэльца Габриэля Маэстре - 20-9. В финале же ему противостоял хозяин ринга Фредди Эванс. С ним казахстанец также справился без особых проблем - 17-9.



На той памятной Олимпиаде Серик предстал наилучшим образом, работая технично, умно, с холодной головой и не забывая про эффективную работу ног. По итогам соревнований по боксу на Играх он был признан самым техничным боксером, за что получил Кубок Вэла Баркера.







"Этот день я запомнил на всю свою жизнь еще до лондонской Олимпиады 2012 года, когда мне было лет пять или шесть...



Случилось так, что 12 августа я побеждаю и завоевываю золотую медаль на Олимпийских играх. Меня переполняют эмоции. Самое главное, что рядом со мной мои родители. Мне вручают кубок Вэла Баркера как самому лучшему боксеру Олимпийских игр.



После финального боя, находясь еще в ринге, я поздравил своего брата с днем рождения, и он услышал мое поздравление в прямом эфире. В 2012 году 12 августа на 30-х Олимпийских играх ему исполнилось 30 лет. Вот такие незабываемые моменты были у меня в жизни, чего и желаю испытать вам", - написал в своем Instagram Сапиев, сопроводив текст фотографиями.















Фото: zimbio.com©