Техника и огромное преимущество. Как Серик Сапиев не оставил никому шансов на Олимпиаде в Лондоне

Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email Материал добавлен в избранное Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Укажите корректный счёт
Закрыть (Esc)
Сохранить Недостаточно средств Вы достигли лимита трансферов Вы превысили лимит трансферов Вы превысили лимит игроков Вы достигли лимита игроков Максимум игроков данной позиции уже достигнут Трансфер отклонён, т.к. не выполнен минимум другой позиции Максимум игроков одного клуба уже достигнут Вы достигли лимита покупок млрд млн тыс Вы достигли лимита продаж Купить Продать Назначить капитаном Назначьте капитана команды. Щёлкните на игроке чтобы вызвать меню. Использовано трансферов: opening из closing.\n Остаток бюджета: € budget \n После сохранения трансферы будут доступны только в следующем туре.\n Вы уверены, что эффективно использовали ресурсы и собрали состав своей мечты?
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения Сфокусировать Нажмите для отмены Обтекание картинки Слева Справа Нет Удалить Удалить объект?
Офис Vesti.kz Живи спортом! Укажите, что вы ищете Информация о компании
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения
Место
Спасибо за Ваш комментарий! Вставьте текст...
Қазақша Табло Новость дня! Таблица всех трансферов КПЛ Прямые трансляции Лиги чемпионов
Футбол Хоккей Бокс Теннис Единоборства Атлетика Киберспорт Олимпиада-2020 Конференции Другие Еще
Профи-бокс Любительский бокс Astana Arlans
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Техника и огромное преимущество. Как Серик Сапиев не оставил никому шансов на Олимпиаде в Лондоне

В 2012 году он стал настоящим триумфатором Игр.

Техника и огромное преимущество. Как Серик Сапиев не оставил никому шансов на Олимпиаде в Лондоне
Серик Сапиев. Фото: zimbio.com
Новости спорта Бокс Любительский бокс
0

12 августа 2012 года казахстанец Серик Сапиев навечно вписал свое имя в мировую историю бокса, победив на Олимпийских играх в Лондоне. Спортсмен доминировал на протяжении всего турнирного пути. Даже оппонент по финалу ничего не смог показать против нашего атлета.

Подробности - в материале Vesti.kz.


До тех памятных Игр Сапиев уже обладал рядом многочисленных наград, среди которых четыре медали чемпионата мира (две золотые, серебряная и бронзовая). Дважды он побеждал на континентальном первенстве, а также становился обладателем "золота" (2010) и "бронзы" (2006) Азиатских игр.

В мировом боксе он был уважаемым спортсменом, а на турнирах входил в число главных фаворитов. Сапиев обладал прекрасными навыками, мастерством и всем, что требуется для того, чтобы стать олимпийским чемпионом.



Однако Олимпиаду он взял со второй попытки, которая, к слову, была для него практически последним шансом для реализации главной цели карьеры. Ведь в Лондон он отправился в возрасте 28 лет.

И проведение еще одного олимпийского цикла на высоком уровне было бы огромной сложностью. Так что итог всей его жизни в качестве спортсмена должен был быть подведен именно в 2012 году.



Впервые Сапиев выступил на Играх в 2008 году. Тогда, к слову, он считался основным претендентом на золотую медаль. В Пекине боксер представлял страну в категории до 64 килограммов.

Ему удалось дойти до четвертьфинала, где он встретился с Манусом Буджумнонгом (Таиланд). Тогда шоком для всех стало поражение Сапиева. Сам боксер даже решил покинуть любительский ринг. Манус же в итоге стал серебряным призером.



"Я сейчас понимаю тех спортсменов, на которых не обращают внимания, когда они приезжают с Олимпиады домой без медалей. Но лично меня тогда все поддержали: тренеры, мои близкие, друзья. Сам я сильно переживал, было желание уйти, перейти в профессионалы. Все-таки большую работу проделал тренер Александр Стрельников. Он - близкий человек, был всегда рядом, переживал со мной и победы, и поражения", - комментировал тот период Серик.

Переосмыслив свои желания, дальнейшие планы, Сапиев решил остаться в боксе и все-таки исполнить свою мечту - встать на первую ступень олимпийского пьедестала.



После Пекина он сменил категорию на до 69 килограммов, которая негласно является казахстанской (четыре олимпийских чемпиона). И с усердием и полной отдачей готовится к Лондону

Его выступление на Играх в 2012 году вряд ли кого оставило равнодушным. Ведь за весь турнирный путь не было близких поединков - Сапиев проходил соперников с большим преимуществом. Лишь россиянин Андрей Замковой смог навязать некоторую конкуренцию. Сапиев его победил со счетом 18-12.



Японца Ясухиро Судзуки Серик обыграл с результатом 25-11, венесуэльца Габриэля Маэстре - 20-9. В финале же ему противостоял хозяин ринга Фредди Эванс. С ним казахстанец также справился без особых проблем - 17-9.

На той памятной Олимпиаде Серик предстал наилучшим образом, работая технично, умно, с холодной головой и не забывая про эффективную работу ног. По итогам соревнований по боксу на Играх он был признан самым техничным боксером, за что получил Кубок Вэла Баркера.



"Этот день я запомнил на всю свою жизнь еще до лондонской Олимпиады 2012 года, когда мне было лет пять или шесть...

Случилось так, что 12 августа я побеждаю и завоевываю золотую медаль на Олимпийских играх. Меня переполняют эмоции. Самое главное, что рядом со мной мои родители. Мне вручают кубок Вэла Баркера как самому лучшему боксеру Олимпийских игр.

После финального боя, находясь еще в ринге, я поздравил своего брата с днем рождения, и он услышал мое поздравление в прямом эфире. В 2012 году 12 августа на 30-х Олимпийских играх ему исполнилось 30 лет. Вот такие незабываемые моменты были у меня в жизни, чего и желаю испытать вам", - написал в своем Instagram Сапиев, сопроводив текст фотографиями.







Фото: zimbio.com©

 

Подписывайтесь на наш Instagram >>> и следите за самыми интересными новостями спорта прямо в своем телефоне. Присоединяйтесь и к обсуждению их!

Поделиться в соц. сетях:
Метки:
Сапиев Серик Лондон 2012 Бокс Сборная Казахстана по боксу Олимпиада

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня
16:02
Бокс

Техника и огромное преимущество. Как Серик Сапиев не оставил никому шансов на Олимпиаде в Лондоне
11 августа
14:29
Бокс

Названы дата и место дебюта капитана сборной Казахстана по боксу в профи
9 августа
14:18
Бокс

Секрет идеальной формы? Левит в шутку рассказал о суперсиле своих кроссовок
5 августа
19:32
Бокс

"У этой звезды яркое будущее". Менеджерская компания Сондерса и Фьюри - о переходе Кункабаева в профи
5 августа
19:19
Бокс

Капитан сборной Казахстана по боксу Камшыбек Кункабаев прокомментировал свой переход в профи
26 июля
21:28
Бокс

Чемпион Азии по боксу из Казахстана дебютировал в профи с победы нокаутом в первом раунде
24 июля
17:21
Другие

Скончалась мать призерки Олимпиады из Казахстана
22 июля
12:50
Бокс

"Я видел, как он спарринговал!". Менеджер Елеусинова и Дычко выразил готовность поработать с Левитом в профи
20 июля
16:13
Бокс

Скончался тренер олимпийского чемпиона и других известных казахстанских боксеров
17 июля
21:16
Бокс

"Это шоу и удовольствие". Менеджер Елеусинова - о противостоянии боксеров Казахстана и Узбекистана
17 июля
16:35
Происшествия

Три перспективных боксера из Казахстана погибли в аварии
13 июля
21:57
Бокс

Казахстанская федерация бокса сообщила о смерти известного тренера
12 июля
14:23
Происшествия

В Мангистау от коронавируса скончались заслуженные тренеры по боксу
8 июля
23:59
Бокс

Президент AIBA выразил соболезнования в связи со смертью казахстанского ринг-анонсера
8 июля
23:40
Другие

Скончалась мать боксера сборной Казахстана
6 июля
18:40
Бокс

Скончался известный казахстанский ринг-анонсер
29 июня
16:24
Бокс

Умер первый тренер двукратного призера Олимпиад по боксу из Казахстана
26 июня
13:31
Футбол

"Болею с детства". Кто из казахстанских спортсменов отпраздновал победу "Ливерпуля" в АПЛ
22 июня
21:42
Бокс

Казахстанская федерация бокса сообщила о смерти тренера экс-чемпиона WBC
15 июня
10:30
Бокс

Умер ветеран и легенда казахстанского бокса
11 июня
20:44
Массовый спорт

Серик Сапиев запустил проект по развитию массового спорта
11 июня
13:55
Бокс

"Интересный левша для профи". Менеджер дал характеристику чемпиону мира из Казахстана
9 июня
21:54
Бокс

"Они реализуют себя". Призер Олимпиады высказался о переходах в профи чемпионов Азии и других боксерах из Казахстана
9 июня
17:08
Бокс

"Ни с кем не контактируем". Как проходят первые тренировки сборной Казахстана по боксу после карантина
2 июня
16:00
Бокс

Преданных спорту коронавирусом не запугать - Серик Сапиев
29 мая
10:08
Бокс

Прокачиваем скиллы, или как чемпион Азии из Казахстана готовится к дебюту в профи
26 мая
10:28
Бокс

Cборная России по боксу выбрала Казахстан для тренировочного сбора
25 мая
21:57
Происшествия

Боксер убил свою девушку во время совместного карантина
22 мая
15:51
Бокс

Российский боксер вспомнил бой против Головкина в финале Олимпиады-2004
18 мая
16:18
Бокс

Обидчика Аманкула по финалу ЧМ назвали будущим чемпионом мира в профи
18 сентября 2019
03:42
Бокс

Видео полного боя Кункабаева с победой нокаутом на ЧМ-2019 по боксу
16 сентября 2019
21:30
Бокс

Видео нокаута на чемпионате мира-2019 по боксу
23 июля 2019
15:40
Бокс

Видео всех финалов Кубка Президента РК по боксу
23 апреля 2019
23:38
Бокс

Видео боя Асланбек Шымбергенов (Казахстан) - Бобо-Усмон Батуров (Узбекистан) на ЧА-2019
1 мая 2017
21:33
Бокс

Фото с боев Ералиева, Ибрагимова, Жомарта и Аманкула на чемпионате Азии
27 января 2017
09:45
Бокс

Как Ниязымбетова назначали капитаном сборной Казахстана по боксу
13 октября 2015
09:00
Бокс

Фото с боев 1/2 финала ЧМ по боксу с участием Елеусинова и Дычко
11 октября 2015
15:55
Бокс

Фото боев 1/4 финала ЧМ по боксу с участием казахстанцев
9 октября 2015
18:50
Бокс

Саттыбаев, Елеусинов, Ниязымбетов и Дычко вышли в 1/4 финала ЧМ по боксу
© 2008 - 2020 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
Спорт
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2020 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus
Яндекс.Метрика