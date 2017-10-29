Мария Шарапова и Серена Уильямс исполнят камео в фильме "Восемь подруг мисс Оушен"

Выход фильма запланирован на июнь 2018 года.
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Российская теннисистка Мария Шарапова и американка Серена Уильямс примут участие в съемках фильма "Восемь подруг мисс Оушен" (Ocean's Eight), сообщает агентство "Р-Спорт" со ссылкой на Tennis World.
Фильм будет спин-оффом криминальной "Трилогии Оушена" ("Одиннадцать друзей Оушена", "Двенадцать друзей Оушена" и "Тринадцать друзей Оушена"), главный герой которой Дэнни Оушен в исполнении Джорджа Клуни после освобождения из тюрьмы собирает команду для ограбления нескольких казино.
Главные роли в картине Гэри Росса исполнят такие известные актрисы, как Сандра Буллок, Кейт Бланшетт, Хелена Бонэм Картер и Энн Хэтэуэй, а Шарапова и Уильямс исполнят небольшие камео.
Выход фильма запланирован на июнь 2018 года.