Юлия Путинцева и Зарина Дияс впервые сыграют друг с другом в 1/4 финала турнира в Токио

На пути к казахстанскому дерби теннисистки прошли представительниц Китая.
Вчера 10:58
Юлия Путинцева. Фото: Getty Images
Зарина Дияс. Фото: Getty Images
Две представительницы Казахстана Юлия Путинцева и Зарина Дияс сыграют друг с другом в 1/4 финала турнира Japan Women's Open Tennis, который проходит в Токио, сообщает корреспондент Vesti.kz.
В 1/8 финала турнира Дияс, занимающая 100-е место в мировом рейтинге, победила вторую сеянную Чжан Шуай из Китая (28-ю ракетку мира) в двух партиях со счетом 6:4, 6:2.
52-я ракета мира Путинцева, получившая от организаторов восьмой номер посева, встречалась в 1/8 финала с другой представительницей Китая - Синьюнь Хань. Последняя отказалась от продолжения борьбы при счете 0:2 во втором сете после проигранного первого - 2:6.
Отметим, что для Дияс и Путинцевой это будет первое очное противостояние. Их матч за выход в полуфинал состоится 15 сентября.
В 1/8 финала турнира Дияс, занимающая 100-е место в мировом рейтинге, победила вторую сеянную Чжан Шуай из Китая (28-ю ракетку мира) в двух партиях со счетом 6:4, 6:2.
52-я ракета мира Путинцева, получившая от организаторов восьмой номер посева, встречалась в 1/8 финала с другой представительницей Китая - Синьюнь Хань. Последняя отказалась от продолжения борьбы при счете 0:2 во втором сете после проигранного первого - 2:6.
Отметим, что для Дияс и Путинцевой это будет первое очное противостояние. Их матч за выход в полуфинал состоится 15 сентября.