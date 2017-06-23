Зарина Дияс и Юлия Путинцева узнали соперниц по первому кругу "Уимблдона"

Из-за травмы пропускает турнир Ярослава Шведова.
Сегодня 17:41
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Зарина Дияс. Фото с официального сайта WTA
Юлия Путинцева. Фото с официального сайта WTA
Сегодня, 30 июня, состоялась жеребьевка женского разряда "Уимблдона", передает корреспондент Vesti.kz.
В основной сетке выступят две казахстанки. Первая ракетка страны Юлия Путинцева в стартовом круге встретится с Анастасией Севастовой из Латвии, а Зарина Дияс сыграет с китаянкой Синьюань Хань.
Из-за травмы пропустит "Уимблдон" Ярослава Шведова, которая в 2016 году доходила до четвертьфинала в одиночном разряде, а в 2010 побеждала в парном.
22-летняя Путинцева идет на 43-м месте в рейтинге WTA, а 27-летняя Севастова - 19-й. В единственной встрече между ними на турнире в китайском Ухане в сентябре 2016 года победила казахстанка - ее соперница отказалась продолжать матч при счете 6:1, 4:1 в пользу Путинцевой.
23-летняя Дияс занимает 130-е место в рейтинге WTA, а 27-летняя Хань - 120-е. По личным встречам со счетом 3:0 впереди Дияс - последний матч между ними состоялся в апреле этого года в китайском Чжэнчжоу.
Стоит отметить, что Путинцева попала на "Уимблдон" по рейтингу WTA, а Дияс получила wild card от организаторов после победы на турнире ITF в Манчестере.
Основная сетка "Уимблдона" стартует 3 июля. Точное расписание матчей Путинцевой и Дияс появится позднее.
В основной сетке выступят две казахстанки. Первая ракетка страны Юлия Путинцева в стартовом круге встретится с Анастасией Севастовой из Латвии, а Зарина Дияс сыграет с китаянкой Синьюань Хань.
Из-за травмы пропустит "Уимблдон" Ярослава Шведова, которая в 2016 году доходила до четвертьфинала в одиночном разряде, а в 2010 побеждала в парном.
22-летняя Путинцева идет на 43-м месте в рейтинге WTA, а 27-летняя Севастова - 19-й. В единственной встрече между ними на турнире в китайском Ухане в сентябре 2016 года победила казахстанка - ее соперница отказалась продолжать матч при счете 6:1, 4:1 в пользу Путинцевой.
23-летняя Дияс занимает 130-е место в рейтинге WTA, а 27-летняя Хань - 120-е. По личным встречам со счетом 3:0 впереди Дияс - последний матч между ними состоялся в апреле этого года в китайском Чжэнчжоу.
Стоит отметить, что Путинцева попала на "Уимблдон" по рейтингу WTA, а Дияс получила wild card от организаторов после победы на турнире ITF в Манчестере.
Основная сетка "Уимблдона" стартует 3 июля. Точное расписание матчей Путинцевой и Дияс появится позднее.