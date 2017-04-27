Мария Шарапова вышла в полуфинал теннисного турнира в Штутгарте

Россиянка пока не проигрывает после дисквалификации.
Вчера 23:14
Ссылки по теме:
- Мария Шарапова победила в первом официальном матче после дисквалификации
- Мария Шарапова получит wild card в квалификацию "Ролан Гаррос" - СМИ
Фото Reuters©
Российская теннисистка Мария Шарапова обыграла эстонку Анетт Контавейт и вышла в полуфинал турнира в немецком Штутгарте, сообщает "Р-Спорт".
Получившая wild card Шарапова сегодня, 28 апреля, одержала победу над Контавейт со счетом 6:3, 6:4. Матч продолжался 1 час 23 минуты.
В полуфинале турнира в Штутгарте Шарапову ждет встреча с француженкой Кристиной Младенович, которая со счетом 6:3, 6:2 победила испанку Карлос Суарес-Наварро. Эта встреча пройдет завтра, 29 апреля, и начнется в 20:00 по времени Астаны.
Для Шараповой турнир в Штутгарте стал первым после дисквалификации за употребление мельдония. В июне 2016 года россиянка была отстранена Международной федерацией тенниса (ITF). Позднее Спортивный арбитражный суд (CAS) сократил срок отстранения до 15 месяцев.
Получившая wild card Шарапова сегодня, 28 апреля, одержала победу над Контавейт со счетом 6:3, 6:4. Матч продолжался 1 час 23 минуты.
В полуфинале турнира в Штутгарте Шарапову ждет встреча с француженкой Кристиной Младенович, которая со счетом 6:3, 6:2 победила испанку Карлос Суарес-Наварро. Эта встреча пройдет завтра, 29 апреля, и начнется в 20:00 по времени Астаны.
Для Шараповой турнир в Штутгарте стал первым после дисквалификации за употребление мельдония. В июне 2016 года россиянка была отстранена Международной федерацией тенниса (ITF). Позднее Спортивный арбитражный суд (CAS) сократил срок отстранения до 15 месяцев.